"АКБФ" рекомендует покупать акции Акрона с целевой ценой 20177,78 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Акрона" с целевой ценой 20177,78 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования один год и потенциальной доходностью 18%, сообщается в комментарии аналитиков.

Позитивным фактором для сегмента АПК и связанных отраслей, по мнению экспертов, стало заявление Администрации Президента РФ о том, что США будут способствовать восстановлению доступа российского агроэкспорта и удобрений на мировой рынок. Вместе с тем, информация о следственных действиях МВД в отношении компаний, аффилированных с "РусАгро", а также комментарии председателя правительства РФ Михаила Мишустина о необходимости усиления контроля ФАС за ценообразованием могут охладить инвестиционный интерес к сектору, допускают аналитики.

"Поправка на риски для бумаг "Акрона" пока остается одной из самых низких в нашем покрытии - 5%, однако при сохранении негативного отраслевого фона не исключаем ее повышения, - указывают стратеги инвесткомпании. - По-прежнему ожидаем восстановления "корзины" продаж эмитента в 2025 году до декабрьских значений 2023 года, учитывая возможный долгосрочный негативный эффект от роста кредитных ставок и налоговых новаций".

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