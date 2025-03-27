Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 27 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль немного понижается на фоне дешевеющей нефти. Поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к налоговым выплатам марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,483 руб., что на 3,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 3 копейки, до 85,21 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 6 копеек, до 91,63 руб./EUR1.

Торговый диапазон для пары "юань-рубль" составляет 11,2-12 руб./юань до конца текущей недели, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Вероятно, крепкие позиции рубля по-прежнему объясняются состоянием платежного баланса и действиями нерезидентов, - пишет эксперт. - Санкции против финансового и нефтяного сектора, по-видимому, не привели к существенному сокращению притока валютной выручки. Импорт может быть низким как из-за сезонности, так и по причине усиления экспортного контроля в Китае, замедления роста экономической активности, выжидательной позиции бизнеса и потребителей в условиях геополитической неопределенности".

Банк России продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику, но вероятность снижения ключевой ставки в условиях заметного укрепления рубля и признаков охлаждения экономики становится все выше, полагает Ващелюк. Тем не менее процентные ставки остаются относительно высокими, что также, на взгляд аналитика, поддерживает позиции национальной валюты.

"На текущей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой, - прогнозирует эксперт. - Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период. Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 81-87 руб., юаня - в коридоре 11,2-12 руб.".

Инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%.

Из данных за 24 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 марта символически ускорилась до 10,22% с 10,20% на 17 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 10,11% на 24 марта с 10,08% на 17 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (вырос с 6,9% по опросу в начале февраля), по инфляции в 2026 году - 4,7% (вырос с 4,6%).

Устойчивое снижение инфляционных ожиданий является необходимым условием для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), пока говорить о движении этого показателя в область, соответствующую низкой инфляции, преждевременно, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Пока говорить о том, что инфляционные ожидания снизились настолько, что они движутся в ту область, которая соответствовала бы низкой инфляции, пока об этом говорить преждевременно. Требуется дополнительное подтверждение, что это снижение устойчиво и имеет достаточный масштаб", - сообщил Заботкин журналистам в четверг.

Он отметил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса, несмотря на снижение в последние месяцы, все еще остаются повышенными.

"Устойчивое снижение инфляционных ожиданий является необходимым условием для перехода Банка России к снижению ключевой ставки", - подчеркнул зампред ЦБ.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в марте снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий тоже продолжили существенно снижаться.

Цены на нефть перешли к снижению после слабого подъема ранее в ходе сессии.

Участники рынка оценивают последние заявления Белого дома относительно пошлин на импорт, данные по запасам нефти в США, а также перспективы предложения после объявления санкций против экспорта энергоносителей из Венесуэлы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск в четверг составляет $73,66 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,14%, до $69,55 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 755 тыс. баррелей.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. Эскалация торговой войны усиливает опасения ослабления экономической активности и, соответственно, спроса на нефть.

Ранее на этой неделе президент Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы. Сильнее всего от этих мер могут пострадать покупатели в Китае, Индии и Западной Европе.