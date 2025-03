Brent торгуется около $73,9/барр.

Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением. Азиатские акции не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть слабо повышаются в четверг утром, Brent торгуется около $73,9 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, участники рынка ждали прояснения позиции Белого дома в отношении пошлин на автомобили и зеркальных тарифов на импорт, которые должны вступить в силу 2 апреля.

Отсутствие четкого представления о масштабах и охвате этих пошлин усилило волатильность на рынках, вызвав опасения по поводу ответных мер и широких экономических последствий, отмечает Trading Economics.

Опубликованные в среду данные показали, что объем новых заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3,3% в январе. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сокращение показателя на 1%.

В четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в четвертом квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Большинство (60%) главных финансовых директоров американских компаний ожидают рецессии в США во второй половине 2025 года, еще 15% ждут спада экономики в 2026 году, свидетельствуют результаты ежеквартального опроса CNBC. Опасения главным образом связаны с политикой администрации президента Дональда Трампа, которую один из опрошенных описал как "слишком хаотичную для эффективного ведения бизнеса".

Аналитики Barclays понизили прогноз для индекса S&P 500 и теперь ожидают, что в конце года он будет составлять 5900 пунктов, а не 6600 пунктов. В банке объясняют корректировку прогноза неопределенностью, порождаемой торговой политикой США.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones вошли акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (+2,3%), McDonald''s Corp. (SPB: MCD) (+2,2%), Coca-Cola Co. (SPB: KO) (+1,8%). Бумаги Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. подорожали на 1,6%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,2%, Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. - на 1,1%.

Котировки акций GameStop (SPB: GME) поднялись на 11,7%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале более чем в два раза, а также сообщил о планах инвестировать в биткойн.

Капитализация Cintas Corp. (SPB: CTAS) выросла на 5,8%. Поставщик корпоративной спецодежды и товаров с логотипами компаний повысил прогноз чистой прибыли на текущий фингод, а его чистая прибыль в третьем финквартале превзошла ожидания рынка.

Рыночная стоимость оператора сетей магазинов фиксированных цен Dollar Tree (SPB: DLTR) увеличилась на 3,1%. Компания сообщила о намерении продать сеть Family Dollar инвесткомпаниям Brigade и Macellum примерно за $1 млрд.

Бумаги ритейлера автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts (SPB: AAP) подорожали на 0,8% после сообщений о его переходе к новому этапу реструктуризации. Компания планирует открыть 30 новых магазинов в текущем году и еще как минимум 100 до конца 2027 года.

Цена на акции Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 2,2% после сообщений о вынесении федеральным судьей постановления, предписывающего компании предстать перед судом по уголовному делу, связанному с авариями самолетов 737 MAX в 2018 и 2019 годах.

Американский онлайн-магазин товаров для животных Chewy Inc. сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, но увеличил выручку сильнее прогнозов рынка. Его капитализация уменьшилась на 1,1%.

Рыночная стоимость United Parcel Service (SPB: UPS), крупнейшей в мире службы экспресс-доставки, сократилась на 1%. Аналитики BofA Securities понизили целевую цену бумаг компании до $129 с $133, а прогноз ее прибыли в первом квартале - до $1,31 в расчете на акцию с $1,55 на акцию.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 5,7%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 5,6%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 2,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,3%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 132,71 пункта (0,31%) и составил 42454,79 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 64,45 пункта (1,12%) - до 5712,20 пункта.

Nasdaq Composite упал на 372,84 пункта (2,04%), до 17899,02 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают изменения во внешнеторговой политике США и другие новости.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. "Мы введем пошлины в 25%", - сказал он в Белом доме.

Американские СМИ отмечают, что решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.

Оптимизм экспертов в отношении перспектив экономики Китая растет на фоне крупных стимулов, реализуемых Пекином, даже несмотря на опасения, связанные с возможными последствиями торговой войны с США, пишет газета The Wall Street Journal.

За последний месяц аналитики сразу нескольких инвестбанков, включая HSBC, Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) и Citigroup, повысили прогнозы для ВВП КНР на текущий год.

Так, HSBC улучшил прогноз роста китайского ВВП до 4,8% с 4,5%, ANZ - до 4,8% с 4,3%, Citi - до 4,7% с 4,2%. Эти прогнозы близки к целевому показателю Пекина на этот год в 5%.

Экономисты Morgan Stanley (SPB: MS), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) и Nomura также улучшили свои прогнозы, хотя они менее оптимистично оценивают перспективы китайской экономики, ожидая ее роста на 4,5% в 2025 году. Их предыдущие прогнозы для темпов повышения ВВП КНР составляли 4%, 4,1% и 4% соответственно.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги оператора газопроводов ENN Energy Holdings, дорожающие на 8% на новостях о том, что Xinneng HK - "дочка" ENN Natural Gas - хочет выкупить остаток ENN Energy с оценкой компании в $11,6 млрд.

Рыночная стоимость BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. увеличивается на 6,7%, China Mengniu Dairy - на 6,5%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 5,6%.

Акции Haidilao International Holding прибавляют в цене 5,8%. Сеть ресторанов отчиталась об увеличении чистой прибыли на 4,6% в 2024 году, выручки - на 3,1%.

Цена бумаг BYD Co. растет на 2%. Ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) планирует удвоить продажи за пределами КНР в 2025 году - до более 800 тыс. машин, заявил председатель совета директоров компании Ван Чуаньфу в ходе общения с аналитиками.

Капитализация Zijin Mining Group снижается на 3,5%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,2%, Xinyi Solar Holdings - на 1,6%, CK Asset (SPB: 1113) - на 1,4%, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 0,9%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,9%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Advantest и Fujikura (-7% у обеих).

Рыночная стоимость Mazda Motor уменьшается на 6,2%, Subaru - на 5,5%, Furukawa Electric - на 5,3%.

Цена бумаг Fujitsu увеличивается на 3%, M3 - на 2,8%, T&D Holdings - на 2,3%, Sompo Holdings - на 2,2%, Kirin Holdings - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1,4%.

Котировки бумаг Posco уменьшаются на 2,1%, Korean Air Lines - на 0,9%, Hyundai Motor - на 4,3%, Kia - на 3,5%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics растет на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Акции Pro Medicus подешевели на 7,8%, NEXTDC - на 6,5%, Telix Pharmaceuticals - на 5,8%.

Капитализация BHP повысилась на 0,3%, Rio Tinto - на 0,1%.

Цены на нефть продолжают слабо повышаться в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о самом резком с начала этого года снижении запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 755 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 марта, уменьшились на 1,446 млн баррелей, дистиллятов - на 421 тыс. баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $73,88 за баррель, что на $0,09 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,77 (1,1%), до $73,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,11 (0,16%), до $69,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,65 (0,9%), до $69,65 за баррель.

Сокращение запасов энергоносителей в США говорит о существенном спросе на них внутри страны, главным образом, в связи с ростом активности нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает аналитик Pepperstone Квазар Элизундиа.

Несмотря на экономические риски, обусловленные напряженностью в торговой сфере, текущий баланс между сильным спросом в США и предложением, ограниченным геополитическими факторами, способствует росту цен, говорит эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.