Прогнозная цена акций Группы Аренадата на горизонте года - 230-240 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata) на горизонте двенадцати месяцев составляет 230-240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликовал результаты за 2024 год по МСФО. Мы видим хороший потенциал роста у компании в среднесрочной перспективе в связи с развитием в России рынка обработки данных и процессом импортозамещения", - отмечают эксперты в комментарии.

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