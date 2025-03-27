Цена акций Ленты может вырасти до 2021 руб. на горизонте года - "Цифра брокер"

Котировки акций МКПАО "Лента" обладают потенциалом роста до 2021 рубля за штуку на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Результаты эмитента за 2024 год по МСФО оказались лучше наших ожиданий, учитывая рекордные показатели чистой прибыли, EBITDA и выручки в IV квартале 2024 года, в то время как рентабельность по EBITDA повысилась до 8,1% благодаря снижению административных расходов", - отмечают эксперты.

Чистый долг снизился с 92 млрд в III квартале 2024 года до 60,8 млрд к окончанию IV квартала.

Результаты также отражают рекордно высокий свободный денежный поток (FCF), и, если исходить из условий дивидендной политики компании, дивиденды могли бы составить 297,4 руб./акцию, что соответствует дивидендной доходности 20,4% по текущим котировкам, обращают внимание аналитики "Цифра брокера".

"Учитывая сильные результаты и несмотря на рост котировок акций с начала текущего года, оценка акций сети "Лента" остается наиболее привлекательной в секторе и предполагает потенциал роста до 2021 рубля за шутку на горизонте двенадцати месяцев", - заключают эксперты инвесткомпании.

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