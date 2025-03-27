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27 марта 2025 года 09:47

Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая данные об ускорении темпов недельной инфляции

Москва. 27 марта. Котировки рублевых корпоблигаций 27 марта могут слегка снизиться, отыгрывая опубликованные в среду вечером данные об ускорении темпов недельной инфляции; участники рынка будут также внимательно следить за новыми сообщениями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%. Из данных за 24 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 марта символически ускорилась до 10,22% с 10,20% на 17 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики и ускорилась до 10,11% на 24 марта с 10,08% на 17 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, участники рынка ждали прояснения позиции Белого дома в отношении пошлин на автомобили и зеркальных тарифов на импорт, которые должны вступить в силу 2 апреля. Отсутствие четкого представления о масштабах и охвате этих пошлин усилило волатильность на рынках, вызвав опасения по поводу ответных мер и широких экономических последствий.

Опубликованные в среду данные показали, что объем новых заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3,3% в январе. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал сокращение показателя на 1%. В четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в четвертом квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Большинство (60%) главных финансовых директоров американских компаний ожидают рецессии в США во второй половине 2025 года, еще 15% ждут спада экономики в 2026 году, свидетельствуют результаты ежеквартального опроса CNBC. Опасения главным образом связаны с политикой администрации президента Дональда Трампа, которую один из опрошенных описал как "слишком хаотичную для эффективного ведения бизнеса".

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают изменения во внешнеторговой политике США и другие новости. Американский президент Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Американские СМИ отмечают, что решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США. На этом фоне значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. Оптимизм экспертов в отношении перспектив экономики Китая растет на фоне крупных стимулов, реализуемых Пекином, даже несмотря на опасения, связанные с возможными последствиями торговой войны с США.

Цены на нефть плавно снижаются в четверг утром после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о самом резком с начала этого года снижении запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, уменьшились на 755 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 марта, уменьшились на 1,446 млн баррелей, дистиллятов - на 421 тыс. баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,75 за баррель, что всего на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 1,1%, до $73,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,06%, до $69,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,9%, до $69,65 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного подросла относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,252 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,433 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 марта вырос на 0,09% и составил 110,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 1028,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+1,34%), "Почта России БО-002P-03" (+0,61%) и "АФК Система-1P-21" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,47%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,34%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Лайм-Займ" 4 апреля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны, ориентир ставки - 27,50% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону 31,25% годовых. Call-опцион состоится через 2 года обращения. Также предусмотрена амортизационная структура погашения - по 10% от номинальной стоимости бондов планируется гасить одновременно с выплатой купонного дохода за 6-й, 12-й, 18-й, 24-й и 30-й периоды. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Т-Банк (MOEX: T) в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов 2 апреля начнет размещение выпуска 5-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил эмитент облигаций - ООО "Специализированное финансовое общество ТБ-3" (ООО "СФО ТБ-3"). Т-Банк передает "СФО ТБ-3" кредиты в обеспечение бондов. Объем кредитов, которые предполагается передать в обеспечение под этот выпуск, составляет 5,625 млрд рублей. Размещение продлится 3 рабочих дня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Приобрести облигации могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы (последние - после прохождения теста).

ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) 2 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два выпуска 3-летних облигаций серий 002Р-02 и 002Р-03 совокупным объемом не более 3 млрд рублей. По выпуску серии 002Р-02 будут предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 24,47% годовых. По выпуску 002Р-03 купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 400 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 7 апреля. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста N6, флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) увеличило планируемый объем размещения предстоящего выпуска облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года с 3 млрд рублей до 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск запланирован на 3 апреля, он пройдет с 11:00 до 15:00 мск. По займу предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки 1-го купона - 23,50-23,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 26,21-26,52% годовых. Техразмещение запланировано на 8 апреля.

ХК "Новотранс" 9 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 3,5 года серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 18,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,45% годовых. Установлена амортизационная структура погашения: по 33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 34-го и 38-го купонных периодов, 34% - в дату окончания 42-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-06 на уровне 17,01% годовых. Размещение выпуска объемом 40 млрд рублей прошло в декабре 2020 года по закрытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По выпуску каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 305 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) установила ставку 4-го купона 3-летних облигаций серии 001P-08 объемом 8,5 млрд рублей на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 4% годовых. Эмиссия предусматривает амортизационную структуру погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Владельцы облигаций ИТ-холдинга "Т1" серии 001Р-01 получили право требовать погашения бондов в связи с решением о реорганизации ООО "Т1". Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены в течение 30 дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации эмитента в журнале "Вестник государственной регистрации". Дата первого опубликования - 26 марта. Двухлетний выпуск облигаций с погашением в октябре 2025 года был размещен в октябре 2023 года по ставке квартального купона 15,5% годовых до оферты с исполнением 18 апреля 2025 года. Оферту на приобретение компания заменила call-опционом. Это единственный выпуск облигаций эмитента в обращении.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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