Существуют риски снижения индекса Мосбиржи к 3000п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 3100-3150 пунктов в четверг, однако существуют риски снижения к уровню 3000 пунктов, говорится в комментарии управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Индекс в среду не развил оптимистичный настрой и планомерно снижался. Объемы крайне низкие - всего чуть больше 68 млрд руб. при средних за три месяца 137 млрд руб. Рынок находится в ожидании дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Украине, а в отсутствие прорывных договоренностей снова и снова переключается на монетарную политику, где также пока нет особого оптимизма, учитывая ускорение недельной инфляции", - пишет аналитик.

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