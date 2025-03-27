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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
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27 марта 2025 года 09:11
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - прибыль промышленных предприятий Китая в феврале; - экономические прогнозы ЕС; - пересмотренный ВВП США в 4К24; - индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале; - ежемесячный ВВП России; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) проведет "День инвестора"; - акционеры "Черкизово" обсудят дивиденды за 2024 год№ - финансовые результаты SFI за 2024 год по МСФО; - начало торгов акциями ПАО "Полюс" после сплита; - совет директоров "НоваБев Групп" обсудит дивиденды за 2024 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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27 марта 2025 года 10:22
Москва. 27 марта. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в четверг, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к налоговым выплатам марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта. читать дальше
.27 марта 2025 года 10:21
Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata) на горизонте двенадцати месяцев составляет 230-240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Эмитент опубликовал результаты за 2024 год по МСФО. Мы видим хороший потенциал роста у компании в среднесрочной... читать дальше
.27 марта 2025 года 10:01
Котировки акций МКПАО "Лента" обладают потенциалом роста до 2021 рубля за штуку на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Результаты эмитента за 2024 год по МСФО оказались лучше наших ожиданий, учитывая рекордные показатели чистой прибыли, EBITDA и выручки в IV... читать дальше
.27 марта 2025 года 09:47
Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая данные об ускорении темпов недельной инфляции
Москва. 27 марта. Котировки рублевых корпоблигаций 27 марта могут слегка снизиться, отыгрывая опубликованные в среду вечером данные об ускорении темпов недельной инфляции; участники рынка будут также внимательно следить за новыми сообщениями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.27 марта 2025 года 09:46
Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 3100-3150 пунктов в четверг, однако существуют риски снижения к уровню 3000 пунктов, говорится в комментарии управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Индекс в среду не развил... читать дальше
.27 марта 2025 года 09:31
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы "ЭсЭфАй", прогнозная стоимость акций на горизонте года составляет 1650-1700 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Холдинг опубликовал результаты по РСБУ за 2024 год. В отчетном году чистая прибыль выросла в 3,3 раза, до... читать дальше
.26 марта 2025 года 19:43
Москва. 26 марта. Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками после локального подъема на новостях о прогрессе в российско-американских переговорах, предполагающих восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов после тестирования утром рубежа 3200 пунктов; во втором эшелоне упали бумаги Группы "Русагро" (MOEX: RAGR) (-19,5%) на фоне известий об обысках в компании по делу о хищениях. читать дальше
.26 марта 2025 года 19:33
Москва. 26 марта. Китайский юань незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль слегка повысился на фоне роста нефти. Участники рынка оценивали результаты российско-американских консультаций, которые на этой неделе состоялись в Эр-Рияде, кроме того, поддержку рублю продолжало оказывать увеличение спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта. читать дальше
.26 марта 2025 года 19:08
ьфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" c 70 до 90 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Аналитики пересмотрели модель оценки авиаперевозчика с учетом его финансовых результатов за 2024 год и обновленной дивидендной политики. Между тем рекомендация для акций была снижена с... читать дальше
.26 марта 2025 года 19:03
Торговый диапазон для пары рубль/юань составляет 11,2-12,0 руб./юань до конца текущей недели - УК "Первая"
Торговый диапазон для пары рубль/юань составляет 11,2-12,0 руб./юань до конца текущей недели, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Рубль вновь перешел к укреплению в условиях позитивного геополитического фона, - пишет эксперт. - Вероятно, крепкие позиции рубля... читать дальше
.26 марта 2025 года 18:55
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 51 рубля до 45 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. Аналитики обновили модель оценки ММК с учетом более стремительного роста... читать дальше
.26 марта 2025 года 18:31
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с целевой ценой 2021 рубль за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Одна из крупнейших розничных сетей опубликовала результаты по МСФО за IV квартал и весь 2024 год: квартальная выручка выросла на 18,4% год к году,... читать дальше
.26 марта 2025 года 17:58
огнозная стоимость акций ПАО "Группа Аренадата" ( Arenadata ) на горизонте года находится на уровне 160 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Эмитент опубликовал впечатляющий отчет за 2024 год по МСФО, констатирует эксперт. Совет директоров... читать дальше
.26 марта 2025 года 17:24
Банк Англии может понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25% годовых - в июне 2025 года при продолжении устойчивого снижения индекса потребительских цен в марте и апреле текущего года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира... читать дальше
.26 марта 2025 года 16:47
Котировки акций Tesla и KB Home могут показать снижение на торгах в среду, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Акции Tesla во вторник подорожали на 3,5%, хотя продажи в Европе падают уже два месяца, где, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в феврале новых... читать дальше
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