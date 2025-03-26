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26 марта 2025 года 19:33

Рубль в среду слегка повысился в паре с юанем на фоне укрепления нефти

Москва. 26 марта. Китайский юань незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль слегка повысился на фоне роста нефти. Участники рынка оценивали результаты российско-американских консультаций, которые на этой неделе состоялись в Эр-Рияде, кроме того, поддержку рублю продолжало оказывать увеличение спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,45 руб., что на 3,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 марта на 1,35 копейки, до 84,2065 руб./$1, и уменьшил курс евро на 33,8 копейки, до 92,0029 руб./EUR1.

"В среду рубль слегка повысился в паре с юанем, при этом в целом торги проходили при довольно низкой активности игроков и слабых колебаниях основных валютных пар. Участники рынка сегодня анализируют свежую информацию относительно российско-американских консультаций в Эр-Рияде, поддержку рублю оказывает приближение единого дня налоговых выплат в эту пятницу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль на старте торгов пытался укрепиться к юаню, но вскоре резко подешевел. Правда, этот импульс тоже не получил развития: российская валюта консолидировалась с умеренными потерями, а в середине торгов восстановилась, выйдя в небольшой плюс. Таким образом, рублю не удается сформировать устойчивое восходящее движение, несмотря на приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на 28 марта. Скорее всего, это свидетельствует об увеличении спроса на иностранную валюту, прежде всего со стороны импорта. Он способен планомерно восстанавливаться вслед за потребительской активностью, просевшей в начале года. Пара "юань-рубль" продолжает совершать разнонаправленные движения в недельном диапазоне 11,37-11,66 руб./юань, оставаясь в его середине. Скорее всего, эта тенденция продолжится и в четверг, когда будет последний день продажи инвалюты с режимом расчетов TOM ("завтра") для исполнения фискальных платежей в пятницу. Далее юань способен предпринять попытку пробоя верхней границы консолидации - 11,66 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На этой неделе в Эр-Рияде прошли российско-американские консультации экспертов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, говорится в заявлении об основных итогах встречи экспертных групп, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций, сообщается в документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США".

В нем подчеркивается, что данный пункт, так же как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".

До этого в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры американцев с представителями Украины. В Белом доме по итогам переговоров сообщили, что Вашингтон и Киев в ходе переговоров договорились работать, в том числе, над безопасным судоходством в Черном море.

Аналогичное положение содержится в сообщении Белого дома по итогам переговоров с Россией. "США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - говорится в сообщении.

Удалось достичь значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп во вторник. "Мы добились большого прогресса по обоим направлениям (...): по России и Украине, и по Ближнему Востоку", - сказал Трамп в Белом доме, говоря об итогах переговоров представителей США с российской и украинской сторонами в Саудовской Аравии. "Мы ведем серьезные обсуждения с Россией и Украиной. И они идут хорошо", - добавил он.

В интервью Newsmax Трамп также выразил уверенность в стремлении России к урегулированию украинского конфликта, но допустил, что Москва может оттягивать заключение мирного соглашения. "Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но возможно, они (Россия - ИФ) оттягивают время", - сказал он. Трамп добавил: "Я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что и Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на данном этапе".

Инфляция в РФ в I квартале складывается ниже февральских ожиданий Банка России, об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март, сообщил журналистам в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Банк России к следующему прогнозному раунду (опорному заседанию совета директоров по ставке 25 апреля) оценит складывающиеся тенденции в инфляции и факторы, влияющие на ее прогноз, сказал также зампред ЦБ, отвечая на вопрос, может ли укрепление рубля привести к понижению прогноза по инфляции на 2025 год.

ЦБ в феврале повысил прогноз по годовой инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5,0%. По итогам заседания совета директоров в марте регулятор сохранил прогноз по инфляции на текущий год на уровне 7-8%.

Банк России ранее ожидал ускорения годовой инфляции в РФ по итогам первого квартала 2025 года до 10,6% с 9,5% по итогам 2024 года.

Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает "выравнивания" курса рубля по отношению к прогнозным макроэкономическим показателям вслед за увеличением объема импорта.

"Укрепление или ослабление рубля, конечно, влияет на экономических агентов. Предположим, слабый рубль удобен экспортерам, крепкий рубль, наоборот, для тех, кто закупает продукцию по импорту. Поэтому в условиях крепкого рубля мы, соответственно, ожидаем, что объемы импортных покупок и импортных поставок будут возрастать, соответственно, курс рубля будет выравниваться по сравнению с нашими ожиданиями, которые у нас заложены в макроэкономических прогнозах", - сказал он в интервью "России 24".

В соответствии с сентябрьским прогнозом Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2025 году ожидается на уровне 96,5 руб./$1. Уточненный макропрогноз Минэкономразвития подготовит и представит в апреле.

Цены на нефть уверенно повышаются в среду, инвесторы изучают официальные данные по запасам в США и оценивают перспективы предложения на фоне американских санкций против поставок из Венесуэлы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $74,06 за баррель, что на 1,42% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 1,48%, до $70,02 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 марта, уменьшились на 1,446 млн баррелей, дистиллятов - на 421 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы.

Аналитики Barclays полагают, что трудности с продажей венесуэльской нефти могут привести к сокращению добычи в этой стране на 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет более половины ее нефтяного экспорта.

Между тем, инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта, полагая, что дальнейший прогресс в переговорах может повлечь смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.

Во вторник президент Трамп заявил, что его администрация рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Черном море, в том числе отмену санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 марта опустилась на 4 базисных пунктов - до 21,54% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду, напротив, повысилась на 2 базисных пункта - до 21,52% годовых, версия на три месяца поднялась на 1 базисный пункт - до 21,44%. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,54% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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