Рынок акций РФ в среду опустился ниже 3150п по индексу МосБиржи, упали бумаги Русагро

Москва. 26 марта. Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками после локального подъема на новостях о прогрессе в российско-американских переговорах, предполагающих восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов после тестирования утром рубежа 3200 пунктов; во втором эшелоне упали бумаги Группы "Русагро" (MOEX: RAGR) (-19,5%) на фоне известий об обысках в компании по делу о хищениях.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3146,31 пункта (-0,6%, максимум сессии - 3200,02 пункта), индекс РТС - 1177,05 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 марта, составил 84,2065 руб. (+1,35 копейки).

Подешевели акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%).

Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, говорится в заявлении об основных итогах встречи экспертных групп России и США. "Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций, сообщается в документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США".

В нем подчеркивается, что данный пункт, так же как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".

Тем временем, Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на публичные заявления, заявили в министерстве обороны РФ.

"Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи утром поднимался до 3200 пунктов на фоне анонсированных по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде перспектив восстановления доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снятия ограничений на судоходство в Черном море. Однако в течение торгового дня рынок растерял все достигнутое преимущество и ушел в "минус", поскольку на смену эмоциям пришла взвешенная оценка: речь идет пока лишь об обсуждении санкционного смягчения, и для более уверенных покупок инвесторам нужно что-то более конкретное, чем риторика.

На мировых рынках день выдался спокойным, в Китае и Европе торги в основном шли в нейтральном ключе. Предварительная статистика по базовым заказам на товары длительного пользования в США вышла ощутимо лучше прогнозов аналитиков. В четверг выйдет оценка американского ВВП за 4 квартал 2024 года, состоится пресс-конференция зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, посвященная обследованию финансов домохозяйств. Акционеры ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) на общем собрании обсудят вопрос дивидендных выплат, совет директоров ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) решит по дивидендам за 2024 год, а "ИКС 5" (MOEX: X5) проведет День инвестора в Москве.

Отчасти на ближайшей динамике отечественного рынка могут отразиться свежие данные Росстата по недельному темпу роста потребительских цен. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 марта - 3125-3255 пунктов, полагает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, рынок акций РФ в среду снизился, несмотря на позитивные высказывания президента США Трампа и заявление главы TotalEnergies (SPB: TOT) о том, что частичное восстановление поставок газа по "Северному потоку" допустимо. На старте торгов рынок поддерживали итоги встречи экспертных групп России и США, информация об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, а также о возвращении российской с/х продукции и удобрений на мировой рынок. В фокусе инвесторов остаются недельная инфляция и финансовые отчеты эмитентов.

Компания "Аренадата" (MOEX: DATA) (+0,2%) раскрыла отчет по МСФО за 2024 год: выручка выросла на 52%, OIBDAC (операционная прибыль до амортизации за вычетом капитализируемых расходов) - на 40%, чистая прибыль - на 33%. Акции МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+3,7%) вошли в лидеры роста после публикации финансовых результатов. Выручка "Ленты" в 2024 году выросла на 44,2%, валовая прибыль - на 48,7%, EBITDA - более, чем в два раза; чистая прибыль превысила 24,5 млрд руб. против убытка годом ранее. ПАО "НоваБев Групп" (+0,1%) раскрыло годовые финансовые результаты по МСФО: компания нарастила выручку и валовую прибыль на 16% и 12% соответственно, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд руб. В четверг, 27 марта, совет директоров обсудит вопрос дивидендов, отметил Обухов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вышел в "минус", не получив очередных обнадеживающих геополитических сигналов.

Акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-4,6%) в среду корректировались вместе с другими эмитентами, которые подскочили накануне после объявления о новых соглашениях по безопасности в Черном море, а также перспективах возвращения России с помощью США на рынок экспорта сельскохозяйственной продукции (удобрения и продовольствие).

На западных фондовых площадках в среду преобладали сдержанные продажи, вызванные неуверенностью инвесторов в отношении масштаба торговых пошлин Трампа. Российский рынок акций вновь проверяет на прочность поддержку 3150 пунктов по индексу Мосбиржи. Индикатор еще с конца февраля не обновляет годовых максимумов, что предупреждает о рисках разворота тренда до появления надежд на скорое заключение мирного соглашения по Украине. Целевым уровнем среднесрочной коррекции при реализации "медвежьего" сценария может стать район 2900 пунктов (минимум с начала февраля и средняя полоса Боллинджера недельного графика), считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду сохраняются смешанные настроения. Ключевым негативным фактором остается вероятность введения 2 апреля масштабных торговых пошлин США.

Риторика президента США Трампа относительно введения торговых пошлин в последние дни стала еще более противоречивой. Так, он заявил о планах ввести пошлины на импортируемые в США автомобили, полупроводники и фармацевтическую продукцию, однако допустил, что для некоторых стран будут предусмотрены исключения в рамках готовящихся к введению 2 апреля "зеркальных тарифов". По данным Bloomberg, в ближайшие недели Трамп также может объявить о пошлинах на импорт меди, отмечает аналитик.

Ключевым результатом переговоров США и России в Эр-Рияде стало согласование прекращения огня в Черном море и введение временного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Российская сторона при этом подчеркнула, что "черноморская инициатива" будет реализована после восстановления доступа России к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, а также к портам и платежным системам для расчетов по этим поставкам. Президент США Трамп подтвердил, что Вашингтон рассмотрит запросы России по снятию санкций. На этом фоне акции "Акрона" и "ФосАгро" скорректировались вниз после роста накануне.

В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,3%, DAX, CAC 40 снижаются на 0,8%) и в США (Dow к 18:50 МСК подрос на 0,03%, S&P500 и Nasdaq просели на 0,6-1,2%).

На нефтяном рынке в среду цены растут на сигналах резкого сокращения запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,13 за баррель (+1,5% и +0,03% накануне), майская цена фьючерса на WTI - $70,13 за баррель (+1,6% и -0,2% во вторник).

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 2,5 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 марта, уменьшились на 1,446 млн баррелей, дистиллятов - на 421 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 755 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель упал на 1 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают сомнения в достаточности предложения, возросшие на фоне новых мер Белого дома. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы.

Инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта, полагая, что дальнейший прогресс в переговорах может повлечь смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.

Во вторник президент Трамп заявил, что его администрация рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Черном море. Российская сторона требует отмены некоторых санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.

Спрос на нефть в мире будет расти, уверен вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что сейчас разные оценки спроса на нефть в мире - от 1 до 1,5 млн б/с. "У меня позитивный настрой, каждый год темпы потребления растут, и судя по тому, что мировая экономика будет расти, будет и спрос на энергоносители расти", - заметил вице-премьер РФ. Он не стал давать оценки влияния на мировой спрос введение США санкций в отношении стран, которые будут покупать нефть у Венесуэлы.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "Группы Русагро" (-19,5%, объем торгов превысил 18,127 млрд рублей), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,1%), бумаги "Акрона" (-4,6%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-3,9% и -3,4% "префы"), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (-2,9%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,9%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,6%).

Правоохранительные органы проводят следственные действия с основателем агрохолдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем в рамках дела о хищении денежных средств. "В компании "Русагро" прошли обыски, изъята документация. По делу задержаны несколько человек. С основателем агрохолдинга проводятся следственные действия, его статус пока не определен", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России "по факту хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях".

Обыски в офисах ГК "Русагро", инициированные правоохранительными органами, не связаны с текущей деятельностью компании, говорится в сообщении группы.

"На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур. Руководство компании находится на своих рабочих местах", - сообщает "Русагро".

Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп" (MOEX: MDMG) (-0,9%) (холдинговая компания сети клиник "Мать и дитя") на заседании 28 марта рассмотрит вопрос о рекомендации размера дивидендов, сообщила компания на ленте раскрытия в среду. В повестку заседания совета директоров, помимо прочего, также входит вопрос о проведении ГОСА.

Выросли в среду акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+20%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+6,5%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+5,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+4,1%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,9%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+2,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,3%).

"Русснефть" (MOEX: RNFT) (+1,4%) по итогам 2024 года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 54,35 млрд рублей против 20,44 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, по итогам отчетного года НК увеличила данный показатель почти в 2,7 раза. Выручка увеличилась на 25,7%, до 300,11 млрд рублей, при более низких темпах увеличения себестоимости - на 21,3%, до 208,87 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,78 млрд рублей (из них 8,15 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,28 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).