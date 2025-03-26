Альфа-банк поднял оценку акций Аэрофлота на 28%, но снизил рекомендацию до "держать"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" c 70 до 90 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Аналитики пересмотрели модель оценки авиаперевозчика с учетом его финансовых результатов за 2024 год и обновленной дивидендной политики.

Между тем рекомендация для акций была снижена с "выше рынка" до "держать", так как потенциал роста котировок (20%) ниже стоимости акционерного капитала компании (23%) и уровня ключевой ставки (21%), отмечают эксперты.

Текущая стоимость бумаг "Аэрофлота" составляет порядка 75 рублей за штуку.

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