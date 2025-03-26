"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с целевой ценой 2021 рубль за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Одна из крупнейших розничных сетей опубликовала результаты по МСФО за IV квартал и весь 2024 год: квартальная выручка выросла на 18,4% год к году, до 263,8 млрд рублей. Годовая выручка составила 888,3 млрд рублей (+44,2% год к году). Чистая прибыль за IV квартал - 9,2 млрд рублей (29х), за год - 24,5 млрд рублей против убытка год назад в 1,8 млрд рублей. Валовая прибыль за год составила 192,2 млрд рублей (+48,7%). Показатель чистый долг/EBITDA уменьшился до 0,9х по сравнению с 2,8х годом ранее.

"Ретейлер отчитался немного лучше ожиданий, - пишут эксперты. - Рост финансовых показателей обусловлен расширением сети магазинов, увеличением товарооборота и эффективным управлением затратами. Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке розничной торговли, предлагая конкурентоспособные цены и высокий уровень обслуживания клиентов".

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