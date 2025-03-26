Прогнозная цена акций Arenadata на горизонте года - 160 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Аренадата" ( Arenadata ) на горизонте года находится на уровне 160 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Эмитент опубликовал впечатляющий отчет за 2024 год по МСФО, констатирует эксперт.

Совет директоров "Аренадата" во 2К25 рассмотрит вопрос о выплате дивидендов, что, вероятно, будет положительной новостью для акций компании, отмечает Мильчакова.

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