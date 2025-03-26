Банк Англии может понизить ставку до 4,25% в июне 2025г - Freedom Finance Global

Банк Англии может понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25% годовых - в июне 2025 года при продолжении устойчивого снижения индекса потребительских цен в марте и апреле текущего года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Национальная статистическая служба Великобритании опубликовала данные инфляции за февраль, зафиксировавшие ее замедление с январских 3% годовых до 2,8% (консенсус: +3% г/г), при этом в сопоставлении месяц к месяцу показатель вырос на 0,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее (консенсус: 0,5% м/м), констатирует эксперт инвесткомпании.

"Динамика инфляции свидетельствует о постепенной стабилизации. На этом фоне Банк Англии может начать смягчать денежно-кредитную политику уже в ближайшие месяцы, не дожидаясь аналогичных действий от ФРС США из-за отставания роста ВВП от американского почти вдвое и ослабления инфляционных ожиданий. Предполагаем, что при продолжении устойчивого снижения индекса потребительских цен в марте и апреле в июне британский регулятор снизит ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25%", - пишет Чернов в обзоре.

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