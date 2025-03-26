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26 марта 2025 года 15:21

Рубль днем растерял утренний рост и немного понижается в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти

Москва. 26 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к небольшому повышению на Московской бирже днем в среду. Рубль развернулся вниз, несмотря на рост нефти; участники рынка оценивают результаты российско-американских консультаций, которые на этой неделе состоялись в Эр-Рияде, поддержку рублю оказывает увеличение спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5135 руб., что на 2,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 14 копеек, до 85,31 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 8 копеек, до 91,84 руб./EUR1.

Вероятно укрепление рубля до уровней ниже 11,5 руб./юань в среду, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова.

"Результативное завершение первой практической фазы мирных переговоров и приближение сроков уплаты довольно крупных мартовских налогов (28 марта) могут привести к возобновлению, как минимум, краткосрочного укрепления рубля, - прогнозирует эксперт. - Впрочем, спекулятивный спрос на рубли несколько охлажден жесткими заявлениями Банка России, непрерывно звучащими с пятничного заседания по ключевой ставке, а также осознанием длительности и сложности переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее, фактор предстоящих налоговых выплат будет, в краткосрочной перспективе, иметь определяющее значение и, вероятно, поспособствует укреплению рубля".

По мнению Попова, при благоприятном геополитическом новостном фоне, до конца недели возможно смещение стоимости иностранной валюты к локальным минимумам (11-11,3 руб./юань и 80-82 руб./$1). В среду аналитик рассчитывает на умеренное укрепление рубля и постепенное смещение котировок ниже 11,5 руб./юань.

На этой неделе в Эр-Рияде прошли российско-американские консультации экспертов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, говорится в заявлении об основных итогах встречи экспертных групп, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций, сообщается в документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США".

В нем подчеркивается, что данный пункт, так же как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".

До этого в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры американцев с представителями Украины. В Белом доме по итогам переговоров сообщили, что Вашингтон и Киев в ходе переговоров договорились работать, в том числе, над безопасным судоходством в Черном море.

Аналогичное положение содержится в сообщении Белого дома по итогам переговоров с Россией. "США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - говорится в сообщении.

Удалось достичь значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп во вторник. "Мы добились большого прогресса по обоим направлениям (...): по России и Украине, и по Ближнему Востоку", - сказал Трамп в Белом доме, говоря об итогах переговоров представителей США с российской и украинской сторонами в Саудовской Аравии. "Мы ведем серьезные обсуждения с Россией и Украиной. И они идут хорошо", - добавил он.

В интервью Newsmax Трамп также выразил уверенность в стремлении России к урегулированию украинского конфликта, но допустил, что Москва может оттягивать заключение мирного соглашения. "Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но возможно, они (Россия - ИФ) оттягивают время", - сказал он. Трамп добавил: "Я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что и Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на данном этапе".

Инфляция в РФ в I квартале складывается ниже февральских ожиданий Банка России, об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март, сообщил журналистам в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Банк России к следующему прогнозному раунду (опорному заседанию совета директоров по ставке 25 апреля) оценит складывающиеся тенденции в инфляции и факторы, влияющие на ее прогноз, сказал также зампред ЦБ, отвечая на вопрос, может ли укрепление рубля привести к понижению прогноза по инфляции на 2025 год.

ЦБ в феврале повысил прогноз по годовой инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5,0%. По итогам заседания совета директоров в марте регулятор сохранил прогноз по инфляции на текущий год на уровне 7-8%.

Банк России ранее ожидал ускорения годовой инфляции в РФ по итогам первого квартала 2025 года до 10,6% с 9,5% по итогам 2024 года.

Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Цены на нефть ускорили рост на фоне сигналов о резком сокращении запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,59 за баррель, что на 0,79% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,83%, до $69,56 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Если данные подтвердятся, падение запасов окажется максимальным с ноября.

Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск. Аналитики, прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение коммерческих запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают сомнения в достаточности предложения, возросшие на фоне новых мер Белого дома. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы.

Инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта, полагая, что дальнейший прогресс в переговорах может повлечь смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.

Во вторник президент Трамп заявил, что его администрация рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Черном море. Российская сторона требует отмены некоторых санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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