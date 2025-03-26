S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5750-5810п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5750-5810 пунктов в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Фьючерсы на американские индексы демонстрируют боковую динамику. Фондовые площадки АТР завершили сессию преимущественно в плюсе. Баланс рисков на предстоящую торговую сессию оцениваем как нейтральный при среднем уровне волатильности. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5750-5810 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

С технической точки зрения S&P 500 удержался выше 200-дневной скользящей средней (около 5750 пунктов), в то время как индикатор RSI продолжил балансировать в нейтральной области, отмечает аналитик. Следующее сопротивление для индекса широкого рынка, по его оценке, расположено на уровне 5830 пунктов, но основная задача "быков" - удержаться выше 5700 пунктов. Если закрепиться на достигнутых высотах не удастся, вероятен откат бенчмарка к поддержке на отметке 5600 пунктов, полагает Калымбеков.

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