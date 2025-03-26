Пара рубль/юань сохраняет потенциал для временного движения в сторону 11,30 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань сохраняет потенциал для временного движения в сторону 11,30 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник укрепился к юаню по итогам торгов на Мосбирже, но ослабился к трем основным валютам по курсам ЦБ, - отмечают эксперты в обзоре банка. - Вечерние геополитические новости еще не успели значимо сказаться на валютном рынке. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,52 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом у курса остается потенциал к временному движению в сторону 11,30 руб./юань".

Нефтяные цены, в свою очередь, мало изменились по итогам вторника. В среду фьючерсы Brent торгуются у $73,2/барр. "API неожиданно отчитался о максимальном с начала декабря недельном снижении запасов нефти в США. Если такие оценки сегодня подтвердит Минэнерго, цены на нефть попробуют превысить $73,5/барр.", - прогнозируют аналитики.

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