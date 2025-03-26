Цена акций Ленты обладает потенциалом роста - "БКС МИ"

Акции МКПАО "Лента" в настоящее время недооценены рынком, котировки бумаг обладают потенциалом роста, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Эмитент опубликовал финансовые результаты за IV квартал и весь 2024 год по МСФО.

"Отчетность лучше ожиданий, отражен существенный рост выручки и EBITDA. Также компания получила по итогам года чистую прибыль в размере 24,5 млрд руб. против убытка 1,8 млрд руб. в 2023 году. В непростых денежно-кредитных условиях "Лента" добилась снижения долговой нагрузки. А приобретение торговой сети "Монетка" принесло позитивные результаты, как мы и ожидали, - пишут эксперты в комментарии. - По-прежнему считаем, что бумага недооценена рынком и имеет потенциал роста. Взгляд на акции позитивный".

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