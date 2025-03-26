Т-Инвестиции рекомендуют покупать акции Henderson

"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 810 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Fashion-ритейлер опубликовал операционные результаты за февраль 2025 года.

Выручка продолжила показывать двузначные темпы роста, однако замедлилась по сравнению с январем, констатируют эксперты. Причиной замедления компания называет климатические аномалии, особенно в центральной части России, где в основном сконцентрированы продажи бренда.

"Что-то похожее уже было в сентябре-октябре прошлого года. Тогда отложенный спрос реализовался в ноябре-декабре. Как прогнозирует топ-менеджмент Henderson, март покажет рост выручки более чем на 20% г/г, что говорит о готовности компании догнать целевые показатели в следующем месяце после февральского замедления", - отмечается в материале аналитиков брокера.

Эксперты также отмечают, что в офлайн-сегменте наблюдается сдержанная динамика. LFL-выручка салонов (сопоставимая выручка без учета новых торговых точек) почти не изменилась. В первую очередь из-за падения трафика на 10% г/г.

С другой стороны, обращают внимание аналитики "Т-Инвестиций", онлайн-сегмент продолжает радовать. Продажи через этот канал показали рост на 31% г/г, в частности, за счет бурного роста продаж на маркетплейсах. Руководство ритейлера использует онлайн-площадки как решение проблемы логистики для регионов, в которых нет магазинов сети.

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