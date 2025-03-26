"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 9600 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 32% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов за 2024 г. в размере 541 руб. на акцию, - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. -Рекомендованные дивиденды оказались на уровне ожиданий рынка - 528 руб. на акцию. Дивидендная доходность при таком размере выплат может составить около 7%. "ЛУКОЙЛ" ориентируется на выплату 100% скорректированного свободного денежного потока, но по итогам I полугодия 2024 года коэффициент выплат составил, по нашим оценкам, 89% скорректированного свободного денежного потока, а за II полугодие - 94%".

Эксперты БКС сохраняют "позитивный" взгляд на акции "ЛУКОЙЛа" и целевую цену 9600 руб. за акцию. Их текущий прогноз дивидендов за 2025 год - 1025 руб. на акцию с доходностью 14%.

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