Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ФосАгро на уровне "держать", для Акрона - "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ФосАгро" и "Акрона" на уровне "держать" и "продавать" соответственно, сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты инвестбанка обращают внимание на новость о том, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

"Акции "ФосАгро" и "Акрона" во вторник позитивно отреагировали на новости, подорожав на 5%, - указывает аналитик Дмитрий Смолин. - Вместе с тем мы не ожидаем существенного положительного влияния на финансовые и операционные показатели обеих компаний: они загружены на полную мощность и не испытывают серьезных проблем с поставками по всему миру, причем без дисконтов. Снижение расходов на логистику и платежи было бы приятным бонусом, но не более того. Сохраняем рейтинг "держать" по акциям "ФосАгро" и "продавать" - по бумагам "Акрона".

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