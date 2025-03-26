Вероятно укрепление рубля до уровней ниже 11,5 руб./юань в среду - ПСБ

Вероятно укрепление рубля до уровней ниже 11,5 руб./юань в среду, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Результативное завершение первой практической фазы мирных переговоров и приближение граничных сроков уплаты довольно крупных мартовских налогов (28 марта) могут привести к возобновлению, как минимум, краткосрочного укрепления рубля, - прогнозирует эксперт. - Впрочем, спекулятивный спрос на рубли несколько охлажден жесткими заявлениями Банка России, непрерывно звучащими с пятничного заседания по ключевой ставке, а также осознанием длительности и сложности переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее, фактор предстоящих налоговых выплат будет, в краткосрочной перспективе, иметь определяющее значение и, вероятно, поспособствует укреплению рубля".

По мнению Попова, при благоприятном геополитическом новостном фоне, до конца недели возможно смещение стоимости иностранной валюты к локальным минимумам (11-11,3 руб./юань и 80-82 руб./$1). В среду аналитик рассчитывает на умеренное укрепление рубля и постепенное смещение котировок ниже 11,5 руб./юань.

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