Акции Henderson интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Henderson являются интересными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент продемонстрировал двузначный темп роста выручки в первые два месяца 2025 года года. В марте темпы роста могут получить дополнительный импульс на фоне реализации отложенного спроса. Компания активно продолжает наращивать количество торговых площадей посредством открытий/переоткрытий салонов и реализует план по опережающему росту выручки в онлайн-сегменте", - отмечают эксперты в комментарии.

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