Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать сообщения об итогах американо-российской встречи, состоявшейся в начале недели в Саудовской Аравии, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, говорится в заявлении об основных итогах российско-американской встречи. Кроме того, в документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США" говорится, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что данный пункт, также как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов". Среди других условий выполнения этой договоренности: снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования; а также снятие "санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений".

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам сессии во вторник, участники рынка анализировали очередные заявления по поводу новых импортных пошлин в США и макроэкономические данные. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин в сфере автомобильной промышленности. Он также подтвердил, что не отказался от планов введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов 2 апреля, однако не исключил, что смягчит свой первоначальный план.

При этом Трамп сказал, что "может дать многим странам паузу". Кроме того, он не исключил, что пошлины не во всех случаях будут зеркальными. Трамп объяснил это тем, что у некоторых стран "настолько мощные пошлины" на американские товары, что если США примут в точности такие же меры, то торговля станет вообще невозможной.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 94 пунктов с объявленного предварительно февральского уровня. Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы. По пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. домов, а не 657 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики полагали, что продажи вырастут до 680 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск увеличился на 0,1% вслед за повышением котировок акций горнодобывающих компаний на фоне роста цен на металлы, в том числе на медь и драгметаллы. Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%, при этом повышается стоимость представителей технологической сферы, потребительских компаний, девелоперов. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск увеличилось на 1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск вырос на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,7%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются утром в среду на сигналах резкого сокращения запасов этого вида топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,22 за баррель, что на 0,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 2 цента, до $73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,29%, до $69,20 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 11 центов, до $69 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 2,5 млн баррелей. Если данные подтвердятся, падение запасов будет максимальным с ноября. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти в 2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,305 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,143 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 марта снизился всего на 0,03% и составил 110,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1027,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,54%), "РЖД-001P-05R" (+0,47%) и "Почта России-001Р-10" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,57%), "ГТЛК-001Р-07" (-0,56%) и "МТС-001P-21" (-0,53%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-09 со сроком обращения 1,23 года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 марта за час без премаркетинга. Ставка 1-5-го квартальных купонов установлена на уровне 18,75% годовых.

ООО "РСГ-финанс" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-го полугодового купона была установлена на уровне 14% годовых, объявлена оферта через полгода. Компания 19 марта также разместила выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по аналогичной ставке купона. Таким образом, в настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.

ООО "СибАвтоТранс" установило ставку 1-59-го купонов 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 120 млн рублей на уровне 26,5% годовых. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, с 3-го по 59-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 56-59-го купонов. Размещение займа начнется 28 марта.

ООО "БиоВитрум" 2 апреля начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 28% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 1,5 года обращения на уровне 31,89% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Мосбиржа в январе текущего года зарегистрировала программу облигаций ООО "БиоВитрум" серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" 2 апреля планирует начать размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 28,5-29,0% годовых. По выпуску будут предусмотрены call-опционы через один и два года с начала обращения (в даты окончания 12-го и 24-го купонов). Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Р-Вижн" (R-Vision) 31 марта планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 300 млн рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению 28,07% годовых. Техразмещение запланировано на 3 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Техно лизинг" 8 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 27% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 30,61% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, в результате чего дюрация составит около 1,8 года. Техразмещение запланировано на 11 апреля.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-001Р-07 на уровне 23% годовых. Десятилетние облигации на 5 млрд рублей были размещены в апреле 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 9,5% годовых. По выпуску 4 апреля предстоит исполнение оферты.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 47-го купона облигаций 29-й серии на уровне 11,06% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%.

ИТ-холдинг "Т1" принял решение 15 апреля досрочно погасить дебютные облигации серии 001Р-01 на 2 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Двухлетний выпуск с погашением в октябре 2025 года был размещен в октябре 2023 года по ставке квартального купона 15,5% годовых до оферты с исполнением 18 апреля 2025 года. Оферту на приобретение компания заменила call-опционом. Это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

АО "Росгеология" допустило технический дефолт при выплате 16-го купона облигаций с плавающими купонами серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей. Дата выплаты купона приходится на 25 марта. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода", - говорится в сообщении компании. С января текущего года "Росгеология" допустила уже два фактических дефолта при выплате купонов облигаций данного выпуска. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 16-го купона составляет 23,5% годовых. Следующая выплата купона - 24 апреля. Череда облигационных дефолтов госкомпании началась осенью прошлого года: в середине октября 2024 года "Росгео" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей.