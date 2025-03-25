"Финам" повысил рейтинг акций "Норникеля" до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Норильского никеля" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 145,1 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 15,3%, говорится в материале инвесткомпании.

"Выручка и EBITDA компании в 2024 году превысили наши ожидания, хотя прибыль и свободный денежный поток оказались хуже, - пишет аналитик Алексей Калачев. - На результатах отразились неустойчивые цены на металлы, курсовые экспортные пошлины и рост стоимости кредитов на фоне высокой ключевой ставки. Дивидендов за 2024 год, видимо, не будет. В то же время компании удалось остановить рост оборотного капитала, что было серьезным вызовом в течение последних трех лет. Чистый оборотный капитал к концу 2024 года составил $3 млрд против $3,1 млрд годом ранее. "Норникель" рассчитывает в 2025 году снизить показатель до $2 млрд".

ПАО "ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

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