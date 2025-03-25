"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций VanEck Uranium and Nuclear ETF и целевую цену на уровне $110,4, что отражает потенциал роста на 36,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Стоимость VanEck Uranium and Nuclear ETF в последние месяцы заметно скорректировалась после роста осенью 2024 года, что создает привлекательную возможность для покупки, - отмечает эксперт. - Фундаментальные факторы мирового атомного сектора остаются позитивными, поэтому у нас по-прежнему положительный взгляд на перспективы отраслевых эмитентов".

VanEck Uranium and Nuclear ETF - это биржевой фонд, предоставляющий возможность инвестиций в компании, работающие в сфере ядерной энергетики и добычи урана.

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