SberCIB включил в топ-10 акций РФ бумаги ММК

SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, включив в подборку бумаги "ММК", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в состав вошли "ММК", "Интер РАО", "Т-Технологии", "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк, "Транснефть" (прив.), "Татнефть", "Яндекс", "Полюс", "ИКС 5" и "Аэрофлот".

По мнению экспертов, "ММК" станет главным бенефициаром потенциального улучшения геополитических условий среди сталелитейных компаний. Компания больше других производителей стали ориентирована на внутренний рынок, который начнет восстанавливаться при снижении геополитических рисков.

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