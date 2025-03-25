Рубль днем отыграл утренние потери и укрепляется в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 25 марта. Во вторник, рубль развернулся вверх в рамках увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5355 руб., что на 6,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 44 копейки, до 85,68 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 46 копеек, до 92,31 руб./EUR1.

Ранее участники рынка находились в ожидании деталей российско-американских консультаций, которые в понедельник прошли в Эр-Рияде. Однако по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, содержание этих переговоров не будет доноситься до широкой общественности.

"Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо заявления по итогам переговоров.

"Сейчас сделанные доклады в столицах анализируются. Уже потом можно будет говорить о каких -то пониманиях", - добавил он.

"Рубль в понедельник показывал разнонаправленную динамику. Геополитический фон пока не располагает к выраженному укреплению российской валюты. Сегодня курс пары "юань-рубль" находится у 11,55 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. В отсутствие негативных геополитических новостей курс к концу недели все же способен уйти к 11,3 руб./юань на фоне налогового периода", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть повышаются во вторник на опасениях по поводу предложения, возросших после сообщений о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,48 за баррель, что на 0,67% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,72%, до $69,61 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы. Это может ограничить приток сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии, Испании и США. В 2024 году производство нефти в Венесуэле составляло в среднем 875 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 0,9% глобальной добычи.

Одновременно администрация Трампа продлила до 27 мая срок действия лицензии, выданной Chevron Corp. (SPB: CVX) на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, сообщил в понедельник Минфин США. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле.

Трейдеры продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, успех которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта РФ, а также ждут решений ОПЕК+ относительно запланированного на апрель начала наращивания добычи нефти.

Кроме того, инвесторы ожидают прояснения позиции США относительно зеркальных пошлин, которые должны вступить в силу 2 апреля. Ранее Белый дом просигнализировал, что пошлины могут носить целевой, а не универсальный характер.

Банк России во вторник, 25 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 320 млрд рублей (при лимите 320 млрд рублей и спросе 1 трлн 732,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,05% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 марта, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 260 млрд рублей (при лимите 1 трлн 260 млрд рублей и спросе 2 трлн 167,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20,44% годовых.