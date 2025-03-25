Рубль, скорее всего, будет торговаться в апреле в диапазоне 82-88 руб./$1 и 11,3-12,0 руб./юань - "Финам"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в апреле в диапазоне 82-88 руб./$1, 90-96 руб./EUR1 и 11,3-12,0 руб./юань, прогнозирует аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Фактор, который в феврале - марте сильно влиял на динамику курсу рубля - ситуация с переговорами по остановке военных действий на востоке Украины, - пишет эксперт в комментарии. - Биржевые СМИ пишут, что иностранные инвесторы пытаются заработать на российских активах, делая значительные ставки на укрепления рубля. Показательно, что локальные минимумы по доллару (евро, юаню) мы увидели в марте как раз за пару дней до квартальной экспирации мартовских фьючерсов. Ряд инвесторов на ожиданиях сближения России и Америки ищут возможности сделать ставку на рост рублевых или связанных с ними активов".

Эксперт полагает, что дальнейшее ослабление рубля по отношению к доллару США и китайскому юаню наиболее вероятно до конца этого года, поскольку федеральный бюджет на 2025 год был составлен исходя из более слабого курса рубля и более высоких цен на нефть. Поэтому текущие уровни национальной валюты при более низких ценах на нефть могут привести к существенному снижению нефтегазовых поступлений в казну.

"Согласно статистике прошлых лет, апрель обычно является одним из наиболее благоприятных для рубля месяцев в году, - подчеркивает Потавин. - В апреле также сохраняется сезонно низкий спрос на иностранную валюту. Этот фактор стоит иметь в виду, делая ставки по динамику доллара на ближайший месяц. Мы полагаем, что в апреле доллар будет торговаться в диапазоне 82-88 руб., курс евро останется в районе 90-96 руб., а юань будет находиться возле 11,3-12,0 руб.".

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