"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Группы "Ренессанс страхование" с целью 165 руб

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Группы "Ренессанс страхование" с целевой ценой 165 рублей за бумагу и горизонтом инвестирования до марта 2026г, что соответствует потенциалу роста на 19,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

Аналитики сервиса считают, что на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ инвестиционный портфель "Ренессанс страхования" может переоцениться в положительную сторону, что впоследствии может позитивно отразиться на финансовых результатах компании. Вдобавок компания продолжит получать повышенные процентные доходы по облигациям и депозитам, что позволит существенно увеличить чистую прибыль группы.

В качестве возможного риска для акций Группы выступает, по мнению экспертов, более длительный, чем ожидается, период высокой процентной ставки может отложить переоценку инвестиционного портфеля и прироста прибыли соответственно.

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