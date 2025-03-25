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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Etalon
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25 марта 2025 года 12:49
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Etalon
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив бумаг Etalon, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова. "Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2П24 по МСФО и провел телеконференцию. Считаем релиз нейтральным. Высокие темпы роста бизнеса и фокус на оптимизацию расходов не могут компенсировать рост процентных расходов из-за рекордных ставок, что приводит к чистому убытку. Ожидаем разворота денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что позволит Etalon выйти в безубыточность и поддержит спрос, а как следствие, и рост бизнеса", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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25 марта 2025 года 19:31
Рынок акций РФ вечером отыграл часть потерь на новостях из США о прогрессе в решении украинского кризиса
Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ, падавший днем во вторник в отсутствие конкретики по итогам завершившихся накануне российско-американских консультаций в Эр-Рияде, вечером сократил большую часть потерь на новостях из США о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины; негативным фактором стал новый сигнал от ЦБ РФ о длительной жесткой монетарной политике. Индекс МосБиржи завершил дневную сессию выше 3160 пунктов, но закрыл в "минусе" пятые торги подряд; в лидерах снижения выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), при этом подскочили в цене бумаги производителей удобрений на новостях о договоренностях РФ-США. читать дальше
.25 марта 2025 года 19:23
Рубль во вторник умеренно подорожал в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта
Москва. 25 марта. Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль умеренно вырос в рамках увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,489 руб., что на 11,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.25 марта 2025 года 19:03
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 233,12 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования один год и потенциальной доходностью 40%, сообщается в комментарии аналитиков. Несмотря на слабые показатели компании по РСБУ, эксперты "АКБФ" отмечают устойчивую... читать дальше
.25 марта 2025 года 18:37
Базовый прогноз Freedom Finance Global для цены нефти Brent на текущий год - $70-80/барр., для Urals - в пределах $65-75/барр., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. Страны - участницы сделки ОПЕК+ с апреля увеличивают лимиты добычи, напоминает эксперт. Запасные... читать дальше
.25 марта 2025 года 18:14
"Финам" повысил рейтинг акций "Норильского никеля" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 145,1 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 15,3%, говорится в материале инвесткомпании. "Выручка и EBITDA компании в 2024 году превысили наши ожидания, хотя прибыль и... читать дальше
.25 марта 2025 года 17:49
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций VanEck Uranium and Nuclear ETF и целевую цену на уровне $110,4, что отражает потенциал роста на 36,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Стоимость VanEck Uranium and Nuclear ETF в последние месяцы заметно... читать дальше
.25 марта 2025 года 17:18
erCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, включив в подборку бумаги "ММК", сообщается в материале инвестбанка. Таким образом, в состав вошли "ММК", "Интер РАО", "Т-Технологии", "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк, "Транснефть" (прив.), "Татнефть", "Яндекс",... читать дальше
.25 марта 2025 года 16:34
Акции "ЛУКОЙЛа" сохраняют потенциал роста около 13% во втором квартале текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Выручка "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 2024 год увеличилась на 8,74% г/г, до 8,6 трлн руб., чистая прибыль упала на 26,6% в г/г, до 851,54 млрд руб., отмечается в... читать дальше
.25 марта 2025 года 16:03
Рубль, скорее всего, будет торговаться в апреле в диапазоне 82-88 руб./$1 и 11,3-12,0 руб./юань - "Финам"
Рубль, скорее всего, будет торговаться в апреле в диапазоне 82-88 руб./$1, 90-96 руб./EUR1 и 11,3-12,0 руб./юань, прогнозирует аналитик "Финама" Александр Потавин. "Фактор, который в феврале - марте сильно влиял на динамику курсу рубля - ситуация с переговорами по остановке военных действий на... читать дальше
.25 марта 2025 года 15:28
Рубль днем отыграл утренние потери и укрепляется в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта
Москва. 25 марта. Во вторник, рубль развернулся вверх в рамках увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5355 руб., что на 6,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.25 марта 2025 года 15:26
азпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Группы "Ренессанс страхование" с целевой ценой 165 рублей за бумагу и горизонтом инвестирования до марта 2026г, что соответствует потенциалу роста на 19,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии. Аналитики сервиса считают, что на фоне снижения... читать дальше
.25 марта 2025 года 15:01
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции HeadHunter и добавили ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5). Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "ЛУКОЙЛ",... читать дальше
.25 марта 2025 года 14:31
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5710-5830 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. "Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют консолидацию, - отмечает эксперт в комментарии. -... читать дальше
.25 марта 2025 года 14:01
Прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" на горизонте года составляет 8930 рублей за штуку, дивидендная доходность бумаг по итогам 2024 года может составить 14,5-14,7%, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Оцениваем результаты эмитента за 2024 год по МСФО как... читать дальше
.25 марта 2025 года 13:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ЭсЭфАй" с целью 1800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,8%, стоп-приказ: 1460 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент опубликует результаты... читать дальше
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