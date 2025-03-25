"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Etalon

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив бумаг Etalon, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

"Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2П24 по МСФО и провел телеконференцию. Считаем релиз нейтральным. Высокие темпы роста бизнеса и фокус на оптимизацию расходов не могут компенсировать рост процентных расходов из-за рекордных ставок, что приводит к чистому убытку. Ожидаем разворота денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что позволит Etalon выйти в безубыточность и поддержит спрос, а как следствие, и рост бизнеса", - указывает эксперт.

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