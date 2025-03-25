"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Акрона" с прогнозной стоимостью на уровне 10837 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил нейтральные финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год, констатирует эксперт.

Несмотря на увеличение выручки, показатели прибыльности компании продемонстрировали снижение на фоне опережающего роста издержек, а свободный денежный поток по итогам 2024 года ушел в отрицательную зону, что в совокупности с наращиванием доли в Талицком ГОКе привело к ощутимому росту долговой нагрузки, отмечает Данилов.

В то же время, обращает внимание аналитик инвесткомпании, "Акрон" остается самой дорогой компанией российского сектора металлов, добычи и химической промышленности с форвардным EV/EBITDA 2025П 9,1х при отраслевой медиане 4,2х.

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