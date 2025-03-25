"КИТ Финанс Брокер" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Роснефти"

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 600 рублей за штуку", открытую 7 февраля 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Ожидаем, что по итогам 2024 года будет выплачено 14,5 руб./акцию в виде дивидендов. Оцениваем отчетность эмитента за 2024 год по МСФО нейтрально, так как высокая процентная ставка давит на маржинальность компании. Оставляем нашу спекулятивную идею в силе: "лонг" с таргетом 600 рублей", - указывают эксперты.

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