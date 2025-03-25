Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ЛУКОЙЛа

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в материале директора аналитического департамента Кирилла Таченникова.

Эмитент опубликовал результаты за 2П24 и весь 2024 год по МСФО.

"Выручка в целом совпала с нашим прогнозом. Ее динамика обусловлена в основном сокращением объема добычи после введения более жестких квот в рамках группы ОПЕК+. Показатель EBITDA оказался ниже наших ожиданий на 5% из-за неблагоприятных условий для нефтеперерабатывающего бизнеса компании, особенно за пределами России, что привело к уменьшению маржи переработки", - указывает эксперт.

Наиболее сильно, отмечает Таченников, разочаровала чистая прибыль, недотянувшая до прогноза инвестбанка 24% из-за переоценки отложенных налоговых обязательств. Однако, обращает внимание он, при сравнительно низкой прибыли свободный денежный поток практически не изменился по сравнению с 1П24, в котором оборотный капитал увеличился на существенные 152 млрд руб. (фактор, отсутствовавший в 2П24). При этом на показатель отчетного полугодия повлиял выкуп акций на сумму 99,7 млрд руб. (которого не было в 1П24).

"В итоге скорректированный свободный денежный поток за 2П24 достиг, по нашим оценкам, примерно 400 млрд руб., что позволяет рассчитывать на дивиденды в размере до 573 руб./акцию. Однако ввиду возможных дополнительных корректировок наиболее вероятной представляется цифра, соответствующая уровню 1П24 - 514 руб./акцию. Учитывая солидные возможности компании для генерации свободного денежного потока, мы оставляем в силе рейтинг "покупать" по ее бумагам", - пишет Таченников в обзоре.

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