Рубль утром немного снижается в паре с юанем в ожидании информации о результатах российско-американских консультаций

Москва. 25 марта. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет в ожидании дополнительной информации о российско-американских консультаций, которые в понедельник прошли в Эр-Рияде. Ожидается, что США и Россия опубликуют совместное итоговое заявление во вторник в 4 часа утра по времени Вашингтона (в 11 часов по московскому времени).

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,629 руб. (+2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,8 коп. выше уровня действующего официального курса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах контактов России и США, состоявшихся в столице Саудовской Аравии, в интервью "Первому каналу" во вторник. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Американские эксперты, принимавшие участие в американо-российской встрече в Саудовской Аравии, в своих сообщениях администрации дали оптимистичные оценки итогов переговоров, сообщил телеканал CВS со ссылкой на источники.

"Хотя детали заявления не были сразу ясны, источники сообщили, что отчеты, которыми поделилась с администрацией президента Дональда Трампа техническая группа США в Эр-Рияде, казались оптимистичными", - говорится в сообщении CBS.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что эксперты соберутся "вначале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу", что переговоры в Эр-Рияде станут продолжением российско-американских контактов на уровне глав государств и встречи в столице Саудовской Аравии между Ушаковым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и их американскими визави. Сенатор отметил конструктивный и решительный настрой российской стороны.

Цены на нефть стабильны во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии на новости о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $73,06 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,12%, до $69,19 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Это может ограничить приток сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии, Испании и США, отмечает агентство Bloomberg.

В 2024 году производство нефти в Венесуэле составляло в среднем 875 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 0,9% глобальной добычи.

Одновременно администрация Трампа продлила до 27 мая срок действия лицензии, выданной Chevron Corp. на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, сообщил в понедельник Минфин США. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле.