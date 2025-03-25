Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Акрона

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Акрона", сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент в понедельник опубликовал отчетность за 4К24 и весь 2024 год по МСФО и операционные результаты. Показатели не преподнесли сюрпризов, в целом оказавшись на уровне наших прогнозов, - пишет эксперт. - Из позитивных моментов отметим, что менеджмент в текущем году планирует увеличить объем производства товарной продукции на 7% (до 9 млн тонн) за счет модернизации мощностей. Акции "Акрона" остаются непривлекательными в силу низкой ликвидности и высокой оценки (2024 EV/EBITDA на уровне 12 и P/E в 20)".

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