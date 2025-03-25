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25 марта 2025 года 09:10

Гонконгский индекс теряет 1,9%

Уолл-стрит активно выросла в начале недели. Азиатские акции не показывают единой динамики во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник утром, Brent торгуется около $73 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости и политические заявления.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что импортные пошлины, которые вступят в силу 2 апреля, будут содержать ряд исключений.

"Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

"Есть ощущение, что акции продолжат расти с перепроданного уровня, и любое снижение потенциальных негативных последствий от пошлин послужит катализатором для роста, - отметил Айвен Фейнсет из Tigress Financial Partners. - Мне кажется, что худшее уже позади, хотя в начале следующего месяца мы продолжим наблюдать повышенную волатильность".

Кроме того, участники рынка ждут важных статданных, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. В частности, в четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в четвертом квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает внимательно отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что теперь он прогнозирует только одно снижение ставки на четверть процентного пункта до конца текущего года. Ранее он ожидал два снижения.

По его словам, инфляция в текущем году, вероятно, будет волатильной, и опустится к целевому уровню в 2% не ранее 2027 года.

Акции Tesla (SPB: TSLA) выросли почти на 12%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 7%, Palantir Technologies (SPB: PLTR) - на 6,4%.

Котировки бумаг Dun & Bradstreet Corp. поднялись на 3% на новости, что инвестиционная компания Clearlake Capital Group покупает ведущего мирового поставщика данных и корпоративной аналитики за $7,7 млрд с учетом долга.

Капитализация Intuitive Machines Inc. подскочила на 30%. Аэрокосмическая компания получила чистый убыток в размере $149,2 млн в четвертом квартале прошлого года, однако увеличила выручку до $54,7 млн с $31 млн за аналогичный период годом ранее.

Цена бумаг Super Micro Computer Inc. снизилась на 1% после того, как Goldman Sachs ухудшил рекомендацию для акций компании до "продавать".

Акции Lockheed Martin (SPB: LMT) подешевели на 1,1% после того, как аналитики BofA Global Research понизили рекомендацию для них до "нейтрального" уровня.

Dow Jones Industrial Average вырос на 1,42% и составил 42583,32 пункта. Лидерами роста в составе индекса стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), выросшие на 3,6%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1,76% - до 5767,57 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 2,27% и составил 18188,59 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%.

КНР будет проводить более активную финансово-бюджетную политику в этом году, а также повышать эффективность уже принятых мер, заявил министр финансов страны Лань Фоань в рамках "Форума развития Китая-2025".

Рассматривая текущие экономические проблемы, он подчеркнул, что экономические и фискальные возможности Китая значительно возросли и страна накопила более богатый опыт в области макроконтроля и финансового регулирования, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам министра, основной задачей финансовой политики в этом году является существенное стимулирование потребления и повышение эффективности инвестиций в целях увеличения внутреннего спроса.

Между тем растут опасения в отношении эффективности стимулирующих мер Пекина как способа компенсировать последствия от введения американских пошлин, пишет Trading Economics. Экономика Китая продолжает испытывать трудности, и новые пошлины Вашингтона, как ожидается, окажут давление на ее ключевые секторы, включая промышленность, электроэнергетику, транспорт, рынки недвижимости и потребительских товаров.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги BYD Electronic (International) Co. Ltd., дешевеющие на 9,9%.

Рыночная стоимость Sunny Optical Technology Group уменьшается на 9,1%, Geely Automobile Holdings - на 4,3%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,9%.

Акции Xiaomi (SPB: 1810) снижаются в цене на 5,2% на сообщениях СМИ о том, что этот производитель потребительской электроники размещает бумаги на сумму до $5,27 млрд.

BYD Co. теряет 3,1% рыночной стоимости несмотря на сильный отчет.

Капитализация Hansoh Pharmaceutical и Zijin Mining Group повышается на 2,2%, Techtronic Industries - на 1,8%, ENN Energy Holdings и Xinyi Glass Holdings - на 1,5%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,5%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги NEXON (+5,1%).

Рыночная стоимость Mitsubishi Estate увеличивается на 4,2%, Olympus, SMC и DeNA - на 3,4%

Цена бумаг Advantest уменьшается на 3,4%, Resona Holdings - на 2,9%, Chiba Bank и Seven & I Holdings - на 2%, Mitsubishi Heavy Industries - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,6%.

Цена акций Samsung Electronics снижается на 1% после новостей о смерти одного из главных исполнительных директоров компании - Чон Хи Хана.

Котировки бумаг SK Hynix также уменьшаются на 1%.

Рыночная стоимость Posco и Korean Air Lines не меняется.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Капитализация BHP понизилась на 0,7%, Rio Tinto - на 0,3%.

Цены на нефть стабильны во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии на новости о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $72,99 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,84 (1,2%), до $73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,05 (0,07%), до $69,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (1,2%), до $69,11 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Это может ограничить приток сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии, Испании и США, отмечает агентство Bloomberg.

В 2024 году производство нефти в Венесуэле составляло в среднем 875 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 0,9% глобальной добычи.

Одновременно администрация Трампа продлила до 27 мая срок действия лицензии, выданной Chevron Corp. (SPB: CVX) на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, сообщил в понедельник Минфин США. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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