Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут также оценивать сообщения об итогах американо-российской встречи, состоявшейся накануне в Саудовской Аравии, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские эксперты, принимавшие участие в американо-российской встрече в Саудовской Аравии, в своих сообщениях администрации дали оптимистичные оценки итогов переговоров, сообщил телеканал CВS со ссылкой на источники. "Хотя детали заявления не были сразу ясны, источники сообщили, что отчеты, которыми поделилась с администрацией президента Дональда Трампа техническая группа США в Эр-Рияде, оказались оптимистичными", - говорится в сообщении CBS. Ожидается, что США и Россия опубликуют совместное итоговое заявление во вторник в 4 часа утра по времени Вашингтона (в 11 часов по московскому времени).

Российско-американские консультации экспертов накануне прошли в Эр-Рияде, Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что эксперты соберутся "в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщил в воскресенье, что американская и российская стороны на переговорах обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как эта мера позитивно скажется на торговле. По словам Уолтца, в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования. Он отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости и политические заявления. Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что импортные пошлины, которые вступят в силу 2 апреля, будут содержать ряд исключений. "Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

Кроме того, участники рынка ждут важных статданных, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. В частности, в четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в четвертом квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает внимательно отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что теперь он прогнозирует только одно снижение ставки на четверть процентного пункта до конца текущего года. Ранее он ожидал два снижения. По его словам, инфляция в текущем году, вероятно, будет волатильной, и опустится к целевому уровню в 2% не ранее 2027 года.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,5%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 1,9%.

КНР будет проводить более активную финансово-бюджетную политику в этом году, а также повышать эффективность уже принятых мер, заявил министр финансов страны Лань Фоань в рамках "Форума развития Китая-2025". Рассматривая текущие экономические проблемы, он подчеркнул, что экономические и фискальные возможности Китая значительно возросли, страна накопила более богатый опыт в области макроконтроля и финансового регулирования, сообщает агентство "Синьхуа". По словам министра, основной задачей финансовой политики в этом году является существенное стимулирование потребления и повышение эффективности инвестиций в целях увеличения внутреннего спроса.

Цены на нефть умеренно снижаются во вторник утром после подъема по итогам предыдущей сессии на новости о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,82 за баррель, что на 0,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 1,2%, до $73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,23%, до $68,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,2%, до $69,11 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Это может ограничить приток сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии, Испании и США. В 2024 году производство нефти в Венесуэле составляло в среднем 875 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 0,9% глобальной добычи. Одновременно администрация Трампа продлила до 27 мая срок действия лицензии, выданной Chevron на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, сообщил в понедельник Минфин США. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 29,951 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,152 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 марта снизился на 0,15% и составил 110,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (22-24 марта) потерял 0,05%, опустившись до 1027,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (-1,4%), "Почта России БО-002P-03" (-1,38%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,67%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,66%), "АФК Система-1Р-20" (+0,54%) и "Автодор-003Р-01" (+0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "СИБУР Холдинг" завершило размещение трех выпусков облигаций - серий 001Р-04 и 001Р-05 объемом 50 млрд рублей каждый и серии 001Р-06 на 43 млрд рублей. Срок обращения бондов - 7 лет (85 купонных периодов). По выпускам предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ РФ + спред 250 базисных пунктов. Выпуски имеют амортизационную структуру: по 33% от номинала планируется погасить в даты окончания 65-го и 77-го купонного периодов, 34% - в дату окончания 85-го купонного периода. Начиная с 21-го купонного периода и в каждый последующий предусмотрена возможность полного досрочного погашения облигаций. Для неквалифицированных инвесторов бумаги доступны для приобретения при условии прохождения теста.

ООО "МСБ-лизинг" установило финальные ориентиры по двум выпускам 5-летних облигаций - серий 003Р-04 и 003Р-05 - совокупным объемом 400 млн рублей. По выпуску серии 003Р-04 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, а также оферта через 1,5 года (в дату выплаты 18-го купона). Финальный ориентир ставки 1-го купона - 26,50% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 29,97% годовых. По выпуску 003Р-05 купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда - 600 базисных пунктов. По займам предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат с 25-го по 59-й купоны, 3,05% от номинала - в дату выплаты 60-го купона. Компания 24 марта провела сбор заявок на бонды. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ("ТАЛК лизинг") 25 марта начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Размещение продлится полгода. В феврале Мосбиржа зарегистрировала вторую программу облигаций "ТАЛК лизинга" серии 002P объемом 1 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 5 лет.

ООО "СибАвтоТранс" 28 марта начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 120 млн рублей. Размещение продлится полгода.

ООО "Дарс-девелопмент" в начале апреля планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года серии 001Р-03 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 26,50%, что соответствует доходности к погашению не выше 29,97%. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ФПК "Гарант-инвест" допустила технический дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии 002Р-09 на сумму 35,8 млн рублей. Причина неисполнения обязательства - "неблагоприятная рыночная конъюнктура, в частности, существенный рост ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2024 года". Это третий техдефолт компании. "Гарант-инвест" допустил первый техдефолт 14 марта - по выкупу облигаций серии 002Р-07 в рамках оферты. Объем неисполненных обязательств составил 2,833 млрд рублей. 21 марта произошел второй техдефолт по тому же выпуску - по выплате 19-го купона на сумму 42,7 млн рублей. "Гарант-инвест" также сообщил о невозможности исполнить обязательства по предстоящим процентным платежам и офертам по остальным выпускам облигаций. Сейчас компания прорабатывает возможные варианты реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков. Компания планирует опубликовать предлагаемые условия реструктуризации в течение 30 рабочих дней с 14 марта.