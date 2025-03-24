Рынок акций РФ начал неделю со снижения в ожидании новостей из Эр-Рияда, индекс МосБиржи просел ниже 3180п

Москва. 24 марта. Рынок акций РФ в понедельник снизился при низкой активности покупателей в ожидании итогов новых российско-американских переговоров в Саудовской Аравии; внешние рынки в начале недели подавали позитивные сигналы, подросла нефть (фьючерс на Brent поднялся до $73 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3180 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-5,2%) на фоне жестких сигналов от ЦБ РФ по монетарной политике; во "втором эшелоне" выросли бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+9,1%) и "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,1%) в свете обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3178,66 пункта (-0,4%), индекс РТС за счет укрепления рубля вырос до 1193,88 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 марта, составил 83,8737 руб. (-76,63 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в 2024 году составила 848,5 млрд руб., что в 1,4 раза меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 8,7%, до 8,6 трлн руб. Операционные расходы составили 670,9 млрд руб. (647,4 млрд руб. годом ранее), стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки - 3,3 млрд руб. (2,9 млрд руб.).

Совет директоров "Аэрофлота" планирует на заседании 1 апреля обсудить подход к распределению чистой прибыли группы за 2024 год "в отношении выплаты дивидендов", говорится в раскрытии компании. Среди других вопросов повестки - стратегия развития группы до 2030 года и видение до 2035 года.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,9% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News, что настроен оптимистично в отношении итогов переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. "Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море", - приводит Bloomberg его слова.

По его словам, после таких договоренностей можно будет "естественным образом перейти" к полноценному прекращению огня.

Прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц. Он отметил, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования. По мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее, добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах РФ-США в Эр-Рияде обсуждается проблематика Черноморской инициативы, и "в первую очередь безопасность судоходства".

"Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в понедельник снизился, не получив конкретики с проходящих в Саудовской Аравии переговоров делегаций России и США. Сохранение умеренно жесткого сигнала Банка России в прошедшую пятницу относительно денежно-кредитной политики умеренно негативно влияет на фондовый рынок. Ключевое внимание инвесторов продолжают привлекать геополитика и переговорный процесс. Также в фокусе инвесторов останутся недельная инфляция и множество финансовых отчетов эмитентов.

Акции "Сургутнефтегаза" подросли против рынка в ожидании публикации годового отчета по РСБУ. Бумаги "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,5%) потеряли в рыночной капитализации после публикации годового отчета по МСФО: несмотря на рост выручки и EBITDA на 44% и 52% соответственно, убыток за 2024 год составил 6,9 млрд руб., отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ начал неделю неуверенно, индекс МосБиржи курсировал ниже 3200 пунктов. Геополитический фон не принес значимых новостей, поэтому неопределенность довлела над настроениями инвесторов. Кроме того, риторика ЦБ РФ на пятничном заседании оказалась не столь мягкой, как ожидала часть инвесторов. При этом цены на нефть Brent продвинулись вверх к $73 за баррель, а рубль понес потери к юаню, отметил эксперт.

В понедельник вышли предварительные мартовские индексы деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Показатели на европейском рынке примерно совпали с ожиданиями, в Штатах PMI вышли неоднозначными - в промышленности индекс неожиданно ушел в зону спада, составив 49,9 пункта, а в секторе услуг - вырос до 54,3 пункта при прогнозе 51,2 пункта. Во вторник в фокусе внимания будет мартовский индекс доверия потребителей Conference Board и данные по продажам нового жилья за февраль, отметил эксперт.

На российском рынке "О''Кей" (MOEX: OKEY) во вторник проведет внеочередное собрание акционеров, где будет обсуждаться вопрос о редомициляции, компания Hendersdon проведет "День инвестора", SFI (MOEX: SFIN) и "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) опубликуют финансовые результаты за прошлый год. Фокус в ближайшее время сохранится на геополитических сигналах. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 марта - 3150-3275 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, внешние рынки в начале недели показывают преимущественно "бычью" динамику, но настроения продолжают определяться прошедшим заседанием Федрезерва, который указал на возможность лишь двух снижений ставок в текущем году, а также представил менее оптимистичные прогнозы по инфляции и росту ВВП.

Российский рынок начал неделю с небольшого снижения после пятничного заседания ЦБ РФ, который вопреки ожиданиям сохранил умеренно жесткую риторику, что послужило причиной для продаж акций и облигаций. Однако на прошедшем заседании вопрос о повышении ставки не рассматривался, это подогревает ожидания, что на следующих заседаниях этот вопрос также рассматриваться не будет. Это означает, что пик повышения ключевой ставки, вероятнее всего, пройден, считает аналитик.

Индекс МосБиржи вновь оказался ниже рубежа 3200 пунктов. При закрытии двух дней ниже этого уровня возможно снижение вплоть до ближайшего сильного уровня поддержки 3000 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,5%) вернулись к росту после коррекции прошлой недели. Ранее в марте в "М.Видео" сообщили о планах докапитализации компании в объеме 30 млрд руб. Акции застройщиков в понедельник находились под нисходящим давлением после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ, а также жесткого сигнала регулятора в отношении возможного повышения ставки при необходимости.

В США рынок оптимистично воспринял сообщения СМИ о вероятном введении Трампом торговых пошлин лишь в отношении ограниченного количества стран (примерно против 15), хотя к вечеру поступили новости о применении 25-процентных тарифов против всех стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы (среди основных импортеров - Китай и Индия). В понедельник, однако, инвесторы находились в приподнятом настроении, а S&P 500 проверял на прочность краткосрочное сопротивление 5750 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Но покупателям стоит помнить о возможности временного характера отскока и сохранении среднесрочных нисходящих рисков, полагает аналитик.

Российский рынок к завершению сессии продолжал колебания без ярко выраженного направления движения, ожидая поступления новостей с затянувшихся переговоров делегаций РФ и США в Саудовской Аравии. Негативным для "быков" сигналом в ближайшие сессии стала бы стабилизация индекса МосБиржи ниже поддержки 3100 пунктов, которая может предвещать закрытие февральского "гэпа" и движение как минимум в район 3059 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), слабо просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,03-0,3%), но растут Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 1,3-1,9% во главе с Nasdaq).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Японии в марте уменьшился до 48,3 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 49,2 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже этого уровня девять месяцев подряд.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены продолжили рост на новостях о тарифных исключениях. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $73,02 за баррель (+1,2% и +0,2% в пятницу), майская цена WTI - $69,17 за баррель (+1,3% и +0,3% в пятницу).

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что импортные пошлины, которые вступят в силу 2 апреля, будут содержать ряд исключений. "Будет некоторая гибкость. Но в целом это будут зеркальные пошлины", - сказал он.

В понедельник Трамп сообщил, что со 2 апреля Вашингтон введет пошлины в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

"Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину в 25% на любую торговлю, которую они ведут с нашей страной", - говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.

Такие заявления несколько снизили опасения по поводу негативного влияния внешнеторговых пошлин на мировую экономику.

Тем временем новые санкции Вашингтона против Ирана, которые были введены на прошлой неделе, могут привести к существенному снижению поставок топлива из этой страны.

Также трейдеры следят за переговорами о прекращении огня между Украиной и Россией.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-4,6%), акции ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-2,6% и -2,8% "префы"), MDMG (MOEX: MDMG) (-2,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,3%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,3%).

Выручка группы "Акрон" (MOEX: AKRN) (-0,9%) по МСФО в 2024 году выросла на 10%, до 198,2 млрд рублей, следует из отчетности компании. Чистая прибыль упала на 15% и составила 30,5 млрд рублей. "Акрон" в 2025 году планирует увеличить производство товарной продукции на 7%, до 9 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Выросли бумаги "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+10,2%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+5,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+4,1%), ПАО "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+3,8%).

ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+0,6%) в 2024 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 10,6 млрд рублей против 15,9 млрд рублей в предыдущем году, говорится в консолидированной отчетности компании. Таким образом, показатель сократился на 33%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,31 млрд рублей (из них 8,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,68 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,3 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").