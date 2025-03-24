"Эйлер АТ" рекомендует покупать акции Т-Технологий с целью 4500 руб

"Эйлер Аналитические Технологии" рекомендует покупать акции "Т-Технологий" с целевой ценой 4500 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней, сообщается в комментарии старшего аналитика по финансовому сектору Светланы Аслановой.

"Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО по итогам 2024 года увеличилась на 51% (до 122 млрд руб.), - отмечает эксперт. - Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль "Т-Технологий" в 2025 году увеличится на 45% (до 178 млрд руб.), а рентабельность собственного капитала (ROE) достигнет свыше 30%. Основным фактором станет рост небанковских бизнесов и чистых комиссионных доходов".

Рисками для "Т-Технологий", по мнению Аслановой, будут оставаться высокие отчисления в резервы на фоне высоких процентных ставок, а также рост расходов на финальной стадии интеграции "Росбанка".

По оценке "Эйлер Аналитические Технологии", цена акций "Т-Технологий" на горизонте 12 месяцев составит 4500 руб. за акцию с потенциалом роста 23%, что соответствует рекомендации "покупать".

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