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24 марта 2025 года 15:35

Рубль днем растерял утренний рост и умеренно дешевеет в паре с юанем в ожидании новостей относительно российско-американских консультаций

Москва. 24 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к повышению на Московской бирже днем в понедельник, рубль развернулся вниз на ожиданиях новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта. В понедельник в Эр-Рияде проходят российско-американские консультации по нормализации ситуации на Черном море. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5515 руб., что на 8,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 5 копеек, до 86,04 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 30 копеек, до 92,94 руб./EUR1.

Возможно формирование новой волны укрепления рубля на текущей неделе, в понедельник вероятно постепенное движение курсов пар к середине диапазонов 11-11,5 руб./юань и 80-85 руб./$1, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Ко вторнику не исключена новая порция геополитического позитива, однако с учетом очевидной сложности дальнейших мирных переговоров вероятность сдвига курса рубля к новым, более крепким уровням (10,5-11 руб. за юань) заметно снизилась. При этом экспортеры, безусловно, нарастят продажи валюты, готовясь к уплате крупных налогов, предельный срок которой приходится на пятницу (28 марта), - указывает эксперт в обзоре. - Учитывая, что активности импортеров пока недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение, к концу недели ждем смещения стоимости иностранной валюты к локальным минимумам (11-11,3 руб./юань и 80-82 руб./$1)".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 83-86 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 90-94 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Поддержать курс российского рубля способны решение регулятора оставить ключевую ставку на уровне 21% и близость пика налогового периода, - отмечает эксперт в комментарии. - При этом основным фактором, определяющим курс национальной валюты, является экспортно-импортный баланс, который в последнее время выступает в пользу экспортеров. А также - геополитическая риторика и перспективы мирных переговоров. Тем временем оптимизма рынку способно добавить заявление ЦБ о том, что инфляционное давление снизилось, при этом оно все еще остается достаточно высоким".

Российско-американские консультации экспертов в Эр-Рияде продолжаются, они проходят творчески и находятся в самом разгаре, идет интересное обсуждение злободневных тем, заявил "Интерфаксу" член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Переговоры в самом разгаре, они продолжаются. Идет интересное обсуждение довольно злободневных тем", - сообщил Карасин. "Я бы сказал, что переговоры идут творчески", - отметил он.

Кроме Карасина от российской стороны в переговорах экспертов участвует советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на этих консультациях РФ-США в Эр-Рияде обсуждается проблематика Черноморской инициативы.

"Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам.

По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что в рамках проблематики Черноморской инициативы обсуждается "в первую очередь безопасность судоходства".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News в выходные, что настроен оптимистично в отношении переговоров США и РФ.

"Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море", - приводит Bloomberg его слова.

По его словам, после таких договоренностей можно будет "естественным образом перейти" к полноценному прекращению огня.

Уиткофф также не исключил, что уже в ближайшие несколько месяцев может состояться встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сказал он, отметив хорошие отношения между двумя лидерами в период первого президентского срока Трампа.

При этом Уиткофф, недавно посетивший Москву, сказал, что благодарен Путину за то, что он принял его.

Американская и российская стороны обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Уолтц отметил, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования.

Он сообщил, что, по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,56 за баррель, что на 0,58% выше, чем на закрытие торгов в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,66%, до $68,72 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опасения относительно устойчивости поставок на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают последствия ужесточения санкций США против нефтяного сектора Ирана.

Кроме того, секретариат ОПЕК на прошлой неделе обнародовал обновленные графики компенсации ранее недосокращенной добычи нефти. Нарушившие обязательства страны должны будут сократить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно.

Переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией повышают вероятность увеличения российского экспорта после окончательного урегулирования конфликта, тогда как повышение добычи ОПЕК+, запланированное на апрель, приведет к дальнейшему росту предложения, говорит эксперт.

Трейдеры также ждут прояснения политики США в отношении пошлин, введение которых запланировано на 2 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в пошлинах будет ряд исключений. "Будет некоторая гибкость. Но в целом это будут зеркальные пошлины", - сказал он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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