Бумаги Норникеля справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги ГМК "Норильский никель" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Согласно данным таможни КНР, по итогам первых двух месяцев 2025 года Китай нарастил закупки никеля и меди из России.

Это можно объяснить дефицитом медного концентрата на медеплавильных заводах КНР, стремлением страны нарастить стратегические запасы цветных металлов на фоне увеличения спроса на инфраструктурные проекты, а также опасениями возможных торговых войн, отмечают эксперты.

"Рост поставок никеля и меди из России в Китай в стоимостном выражении с начала года может косвенно указывать и на возможное увеличение поставок "Норникелем". Однако, учитывая косвенный характер данных, мы нейтрально оцениваем данную новость относительно бумаг эмитента, - пишут аналитики сервиса в обзоре. - Учитывая текущую ценовую конъюнктуру на рынках металлов, наличие внешнеторговых ограничений и коррекцию цены бумаг компании, прошедшую в последние недели, мы считаем, что в настоящее время бумаги "Норникеля" оценены рынком справедливо".

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