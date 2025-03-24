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24 марта 2025 года 16:50
Бумаги Etalon сохраняет долгосрочную инвестпривлекательность - Freedom Finance Global
Бумаги Etalon сохраняет долгосрочную инвестиционную привлекательность, прогнозная цена на горизонте до конца текущего года составляет 79 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Эмитент представил неоднозначные результаты за 2024 год по МСФО. Завершение программы льготной ипотеки значительного давления на спрос на жилье, не оказало, так как компания специализируется на жилье премиум-класса. Напомним, что с начала 2025 года, несмотря на высокую ключевую ставку и прогнозы охлаждения на рынке первичного жилья, бумаги Etalon выросли в цене на 32,5%, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - В этой связи полагаем, что их падение в понедельник обусловлено прежде всего спекулятивными факторами и технической коррекцией. Рынок ожидает завершения редомициляции группы в Россию и возможных дивидендов, так что краткосрочные падения, по нашему мнению, не влияют на инвестиционную привлекательность группы. Наша целевая цена бумаг до конца 2025 года составляет 79 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-GDR/АКЦИИ-GHJUYJP
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24 марта 2025 года 19:23
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.24 марта 2025 года 19:15
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.24 марта 2025 года 18:37
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.24 марта 2025 года 17:48
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.24 марта 2025 года 15:51
-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы бумаг Etalon, фундаментальных причин для восстановления рынка недвижимости не видно, сообщается в материале аналитиков брокера. Выручка девелопера за 2024 год увеличилась, в частности, констатируют эксперты, за счет роста средних цен на квадратный метр... читать дальше
.24 марта 2025 года 15:35
Рубль днем растерял утренний рост и умеренно дешевеет в паре с юанем в ожидании новостей относительно российско-американских консультаций
Москва. 24 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к повышению на Московской бирже днем в понедельник, рубль развернулся вниз на ожиданиях новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта. В понедельник в Эр-Рияде проходят российско-американские консультации по нормализации ситуации на Черном море. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5515 руб., что на 8,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.24 марта 2025 года 15:29
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.24 марта 2025 года 15:00
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.24 марта 2025 года 14:40
Справедливая доходность нового выпуска облигаций "ФосАгро" серии БО-02-03 находится на уровне 7% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина. "ФосАгро" планирует на 28 марта сбор заявок на облигации серии БО-02-03 объемом не менее $200 млн. Срок... читать дальше
.24 марта 2025 года 14:16
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в понедельник в диапазоне 5650-5750 пунктов при среднем уровне волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "В центре внимания инвесторов остается торговое противостояние, - отмечает эксперт в комментарии. - Перспективы... читать дальше
.24 марта 2025 года 13:52
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 5300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: 4255 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания... читать дальше
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