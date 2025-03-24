Бумаги Etalon сохраняет долгосрочную инвестпривлекательность - Freedom Finance Global

Бумаги Etalon сохраняет долгосрочную инвестиционную привлекательность, прогнозная цена на горизонте до конца текущего года составляет 79 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Эмитент представил неоднозначные результаты за 2024 год по МСФО. Завершение программы льготной ипотеки значительного давления на спрос на жилье, не оказало, так как компания специализируется на жилье премиум-класса. Напомним, что с начала 2025 года, несмотря на высокую ключевую ставку и прогнозы охлаждения на рынке первичного жилья, бумаги Etalon выросли в цене на 32,5%, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - В этой связи полагаем, что их падение в понедельник обусловлено прежде всего спекулятивными факторами и технической коррекцией. Рынок ожидает завершения редомициляции группы в Россию и возможных дивидендов, так что краткосрочные падения, по нашему мнению, не влияют на инвестиционную привлекательность группы. Наша целевая цена бумаг до конца 2025 года составляет 79 руб."

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