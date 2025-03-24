Прогнозная цена акций X5 на горизонте года - 4350 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на горизонте года находится на уровне 4350 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой.

Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 год, которые оказались неплохими, учитывая вышедшие ранее операционные результаты, констатирует эксперт.

Эмитент также анонсировал спецдивиденд за прошедшие 2020, 2022, 2023 гг. и 2024 год в размере 648 руб./акцию (доходность - 17,6%, последний день для покупки бумаг под дивиденды - 8 июля), а также новую дивполитику (выплаты два раза в год, ключевая метрика - долговая нагрузка не менее 1,2х и не более 1,4х), отмечает Крылова.

"Положительно оцениваем спецдивиденд - он превысил ожидания и дает привлекательную доходность. X5 обладает сильным инвестпрофилем (стабильный бизнес, планы в ближайшие три года расти на уровне не менее 17-18% за счет ставки на разные форматы магазинов), а выстраивание новой дивполитики и возможность платить дивиденды - дополнительный плюс, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Если исходить из новой политики и целевого таргета по долговой нагрузке, то промежуточный дивиденд может составить порядка 300 руб./акцию, что в совокупности со спецдивидендом дает 948 руб./акцию, доходность - 25,8%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.