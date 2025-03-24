"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги Etalon

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы бумаг Etalon, фундаментальных причин для восстановления рынка недвижимости не видно, сообщается в материале аналитиков брокера.

Выручка девелопера за 2024 год увеличилась, в частности, констатируют эксперты, за счет роста средних цен на квадратный метр и увеличения прочих доходов (например, с продажи стройматериалов, земельных участков, коммерческих помещений).

Основным драйвером увеличения чистого убытка стали процентные платежи. Они выросли в 1,5 раза из-за увеличения средневзвешенной ставки по кредитному портфелю до 11,5% (против 8,7% на конец 2023 года). Главной причиной такой динамики, отмечают аналитики, стал корпоративный долг, выпущенный с плавающей ставкой, для приобретения земельного банка.

Etalon имеет зарубежную прописку, поэтому бумаги компании сейчас могут купить только квалифицированные инвесторы. По заявлениям топ-менеджмента, процесс редомициляции идет, отмечают эксперты брокера в обзоре. В планах компании вернуться в Россию уже через два-три месяца. После переезда руководство может обсудить выплату дивидендов. Однако текущие убытки компании выступают как сильное препятствие для положительного решения по ним, считают эксперты.

Аналитики "Т-Инвестиций" не видят фундаментальных причин для восстановления рынка недвижимости на фоне все еще высоких ипотечных ставок, ограниченного спроса и рисков сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Поэтому они нейтрально оценивают перспективы бумаг Etalon.

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