Справедливая доходность нового выпуска бондов ФосАгро составляет около 7% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска облигаций "ФосАгро" серии БО-02-03 находится на уровне 7% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"ФосАгро" планирует на 28 марта сбор заявок на облигации серии БО-02-03 объемом не менее $200 млн. Срок обращения - 2,5 года, купонный период - 30 дней. Ориентир по ставке купона - не выше 9% годовых. Начало размещения предварительно назначено на 1 апреля, отмечается в обзоре инвестбанка.

Расчеты по облигациям - в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, и на дату, предшествующую дате выплаты купона либо погашения.

"Компании в обращении выпуск долларовых облигаций БО-П01-USD, который был размещен в июне прошлого года с купоном 6,25% и сейчас торгуется с доходностью около 6,8% годовых к погашению в мае 2029 года, - указывает эксперт инвестбанка. - Кроме того, доходность по замещающим облигациям "ФосАгро" серии ЗО28-Д (к погашению в сентябре 2028г) - чуть ниже 7%. Примерно на этом уровне торгуются и другие долларовые облигации эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом. На наш взгляд, справедливая доходность по новым бумагам "ФосАгро" - в районе 7%".

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