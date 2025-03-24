S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5650-5750п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в понедельник в диапазоне 5650-5750 пунктов при среднем уровне волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"В центре внимания инвесторов остается торговое противостояние, - отмечает эксперт в комментарии. - Перспективы отскока акций будут зависеть от дальнейших действий Трампа в отношении импортных пошлин. Фьючерсы на американские индексы пока торгуются в плюсе. Баланс рисков складывается умеренно позитивным, прогнозируем средний уровень волатильности. Инвесторы продолжат действовать осторожно, однако новости о возможном смягчении тарифов и сильная статистика деловой активности способны поддержать покупки. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5650-5750 пунктов".

На прошлой неделе "быки" по S&P 500 трижды попробовали преодолеть сильное сопротивление в области 5700-5715 пунктов, но эти попытки не увенчались успехом, напоминает Мкртчан. "Тем не менее по позитивной динамике фьючерсов перед стартом основной сессии 24 марта мы видим, что покупатели нацелены на полноценный тест 200-дневной скользящей средней (около 5750 пунктов), - указывает стратег. - Если "медведи" вновь дадут им сильный отпор, вероятен откат индекса широкого рынка к поддержкам на отметках 5560 и 5500 пунктов".

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