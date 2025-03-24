"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 5300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: 4255 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания сохраняет темпы роста бизнеса выше 30% в год. Прогноз менеджмента на 2025 год - EBITDA 250 млрд руб., увеличение выручки более чем на 30%.

"С технической точки зрения котировки в восходящем импульсе в зоне ретеста уровня 4630 руб., закрепление над которым сформирует сигналы к дальнейшему развитию тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 4255 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск 1,79", - указывают в "Финаме".

МКПАО "Яндекс" - российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чье головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

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