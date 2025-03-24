Курс пары рубль/юань вряд ли уйдет ниже 11,1 руб./юань при отсутствии геополитических "сюрпризов" - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань вряд ли уйдет ниже 11,1 руб./юань на текущей неделе при отсутствии геополитических "сюрпризов", говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"На прошедшей неделе рубль укреплялся, но надежды рынка на скорейшую деэскалацию не оправдались, и во второй половине недели российская валюта корректировалась, - отмечают аналитики. - Итоги заседания ЦБ РФ не оказали особо заметное влияние на валютный рынок. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,41 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На пятницу приходится пик текущего налогового периода, в котором уплачивается ряд годовых налогов. Впрочем, экспортеры могли уже продать большую часть необходимой валюты, и курс пока вряд ли уйдет ниже 11,1 руб./юань без "сюрпризов" со стороны геополитики".

Нефтяные цены на прошлой неделе смогли вырасти. По мнению аналитиков. поддержку котировкам оказали усилившееся опасения перебоев в поставках после введения США санкций против Ирана и повреждения ряда энергетических объектов. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $72,2/барр.

По мнению экспертов банка, в целом риски повторного ухода котировок ниже $71/барр. сохраняются, особенно, если выходящая статистика вновь усилит опасения относительно спроса на сырье.

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