Консолидация на рынке акций может продолжиться в широком диапазоне 3100-3200п индекса Мосбиржи - "Цифра брокер"

Консолидация на рынке акций может продолжиться на текущей неделе в широком диапазоне 3100-3200 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"Если риторика ЦБ РФ по результатам заседания по ставке стала прохладным душем для инвесторов на фондовом рынке, то постепенное приближение дивидендного сезона, пик которого приходится на II и III кварталы года, может поддержать позитивные настроения, - полагают эксперты. - Обычно котировки акций показывают положительную динамику за два-три месяца до выплаты дивидендов".

На прошлой неделе "ИКС 5", банк "Санкт-Петербург", "Т-Технологии", "Интер РАО" предоставили рекомендации по дивидендам, напоминают аналитики. На их взгляд, наибольший интерес для инвесторов представляет рекомендация совета директоров "ИКС 5" о выплате специального дивиденда в размере 648 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 17,7% по текущим котировкам. Кроме того, обновленная дивидендная политика компании теперь предполагает выплату дивидендов два раза в год, по итогам девяти месяцев и полного года.

"На этой неделе рекомендацию по дивидендам предоставит совет директоров "Озон Фармацевтика". День инвестора проведут HENDERSON и "ИКС 5". При прочих равных консолидация на рынке может продолжиться в рамках широкого диапазона 3100-3200 по индексу Мосбиржи", - прогнозируют эксперты "Цифра брокера".

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